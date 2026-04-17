Росприроднадзор оценил ущерб от незаконной снегосвалки в Самаре в 73,5 млн рублей

Управление Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям направило ООО "Куйбышевская ДПМК" требование о добровольном возмещении вреда, причиненного почвам на территории Самары. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Основанием для проверки послужили обращения граждан с жалобами на организацию незаконной снегосвалки. В ходе обследования инспекторы установили факт складирования снежных масс с нарушением природоохранных норм.
Лабораторные исследования подтвердили превышение концентрации вредных веществ в почве. Площадь загрязненного участка составила 11 925 м².
Размер причиненного вреда Росприроднадзор оценил в сумму свыше 73,5 млн рублей.
Компании ООО "Куйбышевская дорожная передвижная механизированная колонна" предложено добровольно компенсировать ущерб. Если компания не компенсирует ущерб в установленный срок, надзорное ведомство планирует добиваться взыскания средств через суд.
