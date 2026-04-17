Росприроднадзор оценил ущерб от незаконной снегосвалки в Самаре в 73,5 млн рублей

Экология Общество

Росприроднадзор оценил ущерб от незаконной снегосвалки в Самаре в 73,5 млн рублей

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Управление Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям направило ООО "Куйбышевская ДПМК" требование о добровольном возмещении вреда, причиненного почвам на территории Самары. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Фото: Росприроднадзор

Основанием для проверки послужили обращения граждан с жалобами на организацию незаконной снегосвалки. В ходе обследования инспекторы установили факт складирования снежных масс с нарушением природоохранных норм.

Лабораторные исследования подтвердили превышение концентрации вредных веществ в почве. Площадь загрязненного участка составила 11 925 м².

Размер причиненного вреда Росприроднадзор оценил в сумму свыше 73,5 млн рублей.

Компании ООО "Куйбышевская дорожная передвижная механизированная колонна" предложено добровольно компенсировать ущерб. Если компания не компенсирует ущерб в установленный срок, надзорное ведомство планирует добиваться взыскания средств через суд.

Последние комментарии

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

