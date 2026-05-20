В Самаре ликвидируют захоронение битума на улице Стара-Загора

Мэрия Самары запланировала выполнение мероприятий по экологической реабилитации земельного участка около жилого дома на улице Стара-Загора, 52. Он загрязнен отходами битума.

Захоронение обнаружили в 2023 году во время строительства бассейна в границах Московского шоссе, улиц Советской Армии и Стара-Загора. Как оказалось, ранее здесь работал асфальтобетонный завод. Результатом его деятельности стало захоронение примерно 135 тонн отходов. За долгие годы под действием давления грунта и грунтовых вод битум мигрировал. Сейчас он выходит на поверхность вблизи дома № 52 по улице Стара-Загора.

Сейчас мэрия вносит поправки в программу "Экологическое благополучие", чтобы предусмотреть финансирование мероприятий по экологической реабилитации земельного участка.

"Департамент городского хозяйства и экологии планирует проведение инженерных изысканий для определения границ загрязнения для дальнейшего проведения работ на сумму 16,17 млн рублей", — говорится в пояснительной записке.

Последние комментарии

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

