В Самарской области в 2026 г. появится 10 новых камер видеонаблюдения за лесом В Исаклинском районе расчистят пруд Школьный В Новокуйбышевске представили альбом о редком орлане-белохвосте для школ Самарской области Волонтёров КНПЗ отметили за активность В Самарской области в 2026 г. посадят и восстановят 850 га леса

В Исаклинском районе расчистят пруд Школьный

ИСАКЛЫ. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Заключен контракт на расчистку пруда "Школьный" в Исаклинском районе, сообщает минприроды Самарской области. 

Работы проведут за счет средств федерального бюджета. Проект разработали в 2025 году. К работам приступят уже этим летом, после нерестового периода. Предстоит расчистить свыше 9 га: убрать иловые отложения, заросли и бревна.

Расчистка пруда на реке Исаклинке направлена на улучшение экологического состояния водоема и обеспечение экологически благоприятных условий для жителей села Исаклы.

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

