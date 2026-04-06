В Исаклинском районе расчистят пруд Школьный

Заключен контракт на расчистку пруда "Школьный" в Исаклинском районе, сообщает минприроды Самарской области.

Работы проведут за счет средств федерального бюджета. Проект разработали в 2025 году. К работам приступят уже этим летом, после нерестового периода. Предстоит расчистить свыше 9 га: убрать иловые отложения, заросли и бревна.

Расчистка пруда на реке Исаклинке направлена на улучшение экологического состояния водоема и обеспечение экологически благоприятных условий для жителей села Исаклы.