В Исаклинском районе расчистят пруд Школьный

Заключен контракт на расчистку пруда "Школьный" в Исаклинском районе, сообщает минприроды Самарской области.
Работы проведут за счет средств федерального бюджета. Проект разработали в 2025 году. К работам приступят уже этим летом, после нерестового периода. Предстоит расчистить свыше 9 га: убрать иловые отложения, заросли и бревна.
Расчистка пруда на реке Исаклинке направлена на улучшение экологического состояния водоема и обеспечение экологически благоприятных условий для жителей села Исаклы.
