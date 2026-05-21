Представители Самарской области приняли участие во всероссийском совещании директоров Исторических парков "Россия — Моя история" по развитию контента

СЕВАСТОПОЛЬ. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Мероприятие проходило с 15 по 17 мая в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе.

Фото: пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации

"Важным решением стала передача исторических парков в систему образования. И мы видим, что выросло количество школьников и их родителей, которые посещают парки, появилось больше просветительских проектов. Ключевая задача этих организаций — формировать мировоззрение подрастающего поколения. Необходимо вести качественное взаимодействие парков и школ. Нам необходимо обеспечить стабильно высокий уровень посещаемости экспозиций исторических парков", — подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов. 

Сергей Кравцов обратил внимание, что введены единые государственные учебники по истории. Он добавил, что важно синхронизировать школьный курс и материалы экспозиций. Парки могут стать базовыми площадками для проведения уроков, внеурочных занятий, мастер-классов и семинаров для школьников и педагогов. Во многих регионах сотрудничество может вестись также в рамках курса "История родного края".

Министр просвещения подчеркнул, что нужно разрабатывать и внедрять совместные образовательные программы с региональными органами образования, методическими центрами и педагогическими вузами. Он также рассказал, что принята Концепция исторического просвещения, и взаимодействие с историческими парками должно занять достойное место в планах по ее реализации. 

Глава ведомства заметил, что каждый министр образования, в чьем регионе расположен исторический парк, должен сформировать дорожную карту по взаимодействию с ним.

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон особенно отметил, что исторические парки должны оставаться важным пространством для разговора с молодежью об истории страны, ее ценностях и преемственности поколений. По его словам, сегодня важно максимально раскрыть потенциал проекта, чтобы он был значим не только для нынешнего поколения, но и для тех, кто придет после нас.

"За эти годы мы увидели значение и потенциал дела, к которому стали причастны. Сегодня, когда исторические парки получают новые возможности для развития образовательного и просветительского контента, в наших силах раскрыть этот потенциал так, чтобы он не только увлекал людей, но был по-настоящему значим для нашего поколения и для поколений впереди. Думаю, нам надо брать именно эту высоту — максимально реализовать проект в тех возможностях, которые есть сегодня. А возможностей немало", — отметил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

Управляющий директор Фонда гуманитарных проектов, директор Ассоциации исторических парков "Россия — Моя история" Иван Есин отметил, что передача парков в систему Министерства просвещения Российской Федерации открыла новые возможности для их развития как образовательных и просветительских площадок.

"Передача исторических парков в систему министерства просвещения Российской Федерации стала очень верным и своевременным решением. Сегодня парки все больше раскрываются именно как образовательные и просветительские площадки, работающие прежде всего с детьми, подростками, молодежью и педагогическим сообществом. Уже сейчас школьники составляют 57% посетителей исторических парков. Это говорит о том, что проект востребован в системе образования и может стать важной частью живого, современного разговора с подрастающим поколением об истории нашей страны", — отметил Иван Есин.

Совещание в "Новом Херсонесе" объединило представителей федеральных и региональных органов власти, руководителей и сотрудников исторических парков, экспертов в сфере образования, культуры и исторического просвещения.

Самарскую область на совещании представляла делегация Исторического парка "Россия — моя история". Регион представил в ходе сессии свой опыт взаимодействия с образовательными организациями и использования мультимедийного контента в историческом просвещении.

"Мы собрались в уникальном месте, которое за первый год работы посетило более трех миллионов гостей. На примере Херсонеса мы детально разобрали, как выстраивать логичные маршруты для гостей, работать с экскурсоводами и интегрировать мультимедиа с классическими форматами подачи материала. Наша ключевая задача — не просто рассказывать об истории, а системно формировать мировоззрение подрастающего поколения, качественно синхронизируя наши экспозиции со школьной программой. За 8,5 лет работы региональный исторический парк принял более 620 тысяч человек. Растущая посещаемость демонстрирует явный интерес среди учащихся: в 2023 году общая посещаемость была свыше 52 тысяч человек, а в 2025-м она выросла почти до 100 тысяч. За первую половину 2026 года мы набрали 31 тысячу гостей, 16 тысяч из которых — школьники. Это говорит о правильности интеграции парков в отечественную систему образования", — отметила Наталья Островская, руководитель Исторического парка "Россия — моя история" Самарской области.

Проект "Россия — Моя история" реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина при поддержке министерства просвещения Российской Федерации. В прошлом году проект "Россия — Моя история" стал частью федерального проекта "Мы вместе" нацпроекта "Молодежь и дети".

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев осмотрели выставочное пространство форума "Россия - спортивная держава"

