Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки "Родительская доблесть" 21 супружеской паре Самарской области

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки "Родительская доблесть" семьям Самарской области. Награды получила 21 супружеская пара.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Церемония стала ключевым событием торжественного мероприятия, посвященного Международному дню семьи. В зале Самарской государственной филармонии собрались порядка тысячи человек, в числе которых многодетные и приемные семьи из разных муниципалитетов, семьи Героев России и участников специальной военной операции, а также семьи, удостоенные федеральных и региональных наград за достойное воспитание детей — все те, кто ежедневным трудом, терпением и любовью доказывает: семья в России была и остается высшей ценностью. 

Глава региона поздравил собравшихся с праздником и подчеркнул особую роль семьи в жизни общества. "Все здесь присутствующие вместе идут в одном главном направлении — становлении и развитии самого главного института, самой главной ценности — ценности одной большой семьи. Не раз наш Президент Владимир Владимирович Путин подчеркивал, что Россия — это одна большая многонациональная семья. Семья, которая из поколения в поколение веками передает традиции именно в доме", — сказал губернатор.

Вячеслав Федорищев подчеркнул: Международный день семьи — это очень большой праздник. Самарская область стала первым регионом России, где его празднуют с 1994 года. За это время он превратился в добрую традицию и признание главной человеческой ценности — семьи.

Вячеслав Федорищев также отметил, что в Самарской области 2025 год и последующее десятилетие объявлены годами многодетной семьи. "Десятилетие многодетной семьи — это не просто лозунг, а конкретные меры поддержки. Мы постоянно советуемся с многодетными родителями, с теми, кто планирует детей, чтобы понять, что еще можно сделать. Наша задача — быть регионом, где становится все больше многодетных. Эта цифра растет: в 2026 году уже более 44 тысяч таких семей. И каждый четвертый ребенок в Самарской области рождается либо в многодетной семье, либо с его появлением семья становится многодетной. Это очень хороший показатель", — акцентировал губернатор.

В настоящее время в регионе продолжается реализация национального проекта "Семья", направленного на улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости, многодетности, обеспечение достойного качества жизни российских семей. Сейчас в Самарской области действуют 42 меры социальной поддержки для семей с детьми. Всего ими охвачено свыше 203 тыс. семей.

"Но главное — жизнь вокруг, условия в регионе должны быть такими, чтобы у людей появлялись и желание, и уверенность: их дети вырастут в самых лучших условиях. Это предмет постоянной работы правительства региона", — заключил Вячеслав Федорищев.

В мае 2026 года указом губернатора Вячеслава Федорищева впервые в истории региона был учрежден памятный знак "Родительская доблесть". Он вручается супругам, состоящим в зарегистрированном браке и проживающим в регионе, за значительный вклад в сохранение и укрепление семейных ценностей и традиций, ведение здорового образа жизни, пример в укреплении института семьи и воспитании детей. 

"Семья — это не просто базовая ценность. Это место, где ты находишь знания о том, как быть, как жить, — конечно же, от своих родителей, бабушек и дедушек. Место, где ты получаешь первый опыт, каким нужно быть, глядя на пример родителей. Семья — это то место, куда мы приходим, когда нам сложно", — подчеркнул руководитель области.

Сегодня в торжественной обстановке Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки "Родительская доблесть" 21 супружеской паре в таких номинациях, как "Семья Защитника Отечества", "Многодетная семья", "Молодая семья", "Приемная семья", "Сельская семья", "Семья — хранитель традиций", "Золотая семья".

Губернатор также сообщил, что указом президента России Владимира Путина за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей жительнице Красноармейского района Алине Гукасян присвоено высокое звание "Мать-героиня". Вместе с супругом она воспитывает одиннадцать детей: семь сыновей и четыре дочери.

"Теперь у нас в регионе 28 матерей, обладающих такой высокой наградой", — подчеркнул руководитель области.

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

