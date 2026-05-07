Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов отраслей связи с Днем радио

В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил с Днем радио работников и ветеранов отраслей связи.

Глава региона подчеркнул: от уровня развития телекоммуникационной инфраструктуры, скорости внедрения новых технологических решений, научного и кадрового потенциала отраслей связи во многом зависят темпы социально-экономического развития Самарской области, инвестиционная привлекательность нашего региона.

"Задача регионального правительства — создать благоприятные условия для устойчивого и поступательного развития этого сектора экономики. По поручению президента России Владимира Путина у нас реализуется национальный проект "Экономика данных и цифровая трансформация государства". Активная работа ведется в сфере искусственного интеллекта, в том числе по телефонному обслуживанию, оказанию государственных и муниципальных услуг, обеспечению безопасности граждан", — сказал Вячеслав Федорищев.

"Уважаемые друзья! Продолжая традиции, заложенные предыдущими поколениями связистов, вы делаете все от вас зависящее, чтобы обеспечить высокое качество коммуникационных услуг, помочь участникам специальной военной операции оставаться на связи с близкими, а жителям Самарской области максимально оперативно получать экстренную информацию. Благодарю вас за честный самоотверженный труд, новаторство, ответственность за результаты своего труда. Спасибо ветеранам, которые заложили фундамент сегодняшних достижений отраслей связи и продолжают передавать свои знания и опыт молодым специалистам. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи и успехов в вашей профессиональной деятельности!" — заключил губернатор.

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

