Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, и 40-летия техногенной аварии на Чернобыльской АЭС.

"По призыву предприятий и организаций, по зову сердца и велению долга тысячи военных и гражданских специалистов отправились на ликвидацию последствий этой аварии. Среди них были и жители нашего региона. Масштабы случившейся трагедии могли стать неизмеримо большими, если бы не отвага и самоотверженность людей, прибывших в зону радиоактивного заражения. Рискуя здоровьем и самой жизнью, они выполнили свой долг перед Родиной", — заявил глава региона.

По словам Вячеслава Федорищева, заслуги героев-чернобыльцев получили высокую оценку государства и всего общества. Особые слова благодарности он выразил в адрес Самарской областной общественной организации "Союз Чернобыль".

"Дорогие друзья! От невидимой, но страшной беды вы спасли не только нашу страну, но и сопредельные государства. Ваша отвага и высочайший профессионализм заслуживают самого глубокого уважения и искреннего восхищения", — считает губернатор.

Вячеслав Федорищев отметил, что за прошедшие годы из жизни ушли многие из тех, кто героически участвовал в ликвидации последствий небывалой радиационной катастрофы. "Мы должны помнить о них и делать все необходимое, чтобы работа по защите законных прав и интересов, поддержке участников тех событий и их семей продолжалась", — выразил уверенность глава Самарской области.

"Сегодня, когда преступный киевский режим подвергает обстрелам Запорожскую АЭС, крайне важно не допустить повторения чернобыльской трагедии. И наши воины, участники СВО, проявляя стойкость и мужество, делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность этого стратегического объекта и мирных граждан.

От всей души желаю ликвидаторам последствий аварии и их близким, всем жителям Самарской области здоровья, благополучия, чистого неба над головой, мира и добра!", — заключил губернатор.

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

