Три иномарки не смогли разъехаться на сельской дороге в Самарской области

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В воскресенье, 14 июня, в 17:25 в поселке Рассвет Ставропольского района Самарской области произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщают спасатели ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" Самарской области.

Фото: отдел по взаимодействию со СМИ, ВР и ПО ГКУ Самарской области "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"