"Поезд Победы" прибыл на станцию "Тольятти"

15 июня Тольятти встретил "Поезд Победы". В течение двух дней передвижная интерактивная выставка, посвященная событиям Великой Отечественной войны, будет работать на железнодорожном вокзале Автозаводского района.
Проект представляет собой иммерсивную инсталляцию с максимальным эффектом присутствия. Десять тематических вагонов посвящены отдельным событиям и ключевым вехам войны 1941–1945 годов. Историческая реальность воссоздается с помощью современных мультимедийных технологий — дополненной реальности, объемного звука и театрального освещения реалистичных скульптурных композиций. Полное погружение в историю дает специальное аудиосопровождение.
"Проект реализуется при поддержке Российских железных дорог и Волонтеров Победы по всей стране, и нас радует, что в Тольятти "Поезд Победы" прибыл уже во второй раз. Пройдя все десять вагонов, увидев очень реалистичные картины Великой Отечественной войны, равнодушным остаться просто невозможно. Посещение выставки вызывает чувство гордости, поэтому к проекту всегда такой большой интерес", — говорит заместитель главы города по социальным вопросам Дмитрий Лоскутов.
Посетителями уникальной выставки стали взрослые и дети, среди посетителей было много семей и трудовых коллективов.
"Этот уникальный проект позволяет молодому поколению лучше узнать историю Великой Отечественной войны, осмыслить, что такое мир и какой ценой досталась нашей стране Победа. До мелочей показан солдатский быт, работа санитарного поезда, прозвучало много важной информации, которой нет в учебниках", — поделился впечатлениями заместитель директора по воспитательной работе школы № 90 Дмитрий Кочемасов.
Для жителей Ставрополя-Тольятти, которые внесли свой вклад в Великую Победы, данный проект имеет очень большое значение.
"Впечатления сильные. Это летопись войны от самого начала до ее победного завершения. Спасибо, что есть такой уникальный проект, имеющий огромный воспитательный эффект. В группах, которые мы сегодня встретили, было много детей и молодых людей. Это говорит о том, что интерес к теме Великой Отечественной войны не ослабевает, а граждане нашей страны любят Родину и гордятся ее победами", — отметила значимость проекта заместитель председателя Самарской губернской думы Екатерина Кузьмичева.
После Тольятти уникальная экспозиция отправится в Самару, где будет ждать гостей 17 и 18 июня. Посетить "Поезд Победы" можно также в режиме онлайн, ознакомившись с 3D-туром на сайте проекта.
Работа экспозиции:
Тольятти
15-16.06.2026 — с 11.30 до 19.00, последняя группа в 18:20
Самара
17-18.06.2026 — с 10.00 до 19.00, последняя группа в 18:20.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
Супер
Содержательная статья талантливого журналиста.
Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.
Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.