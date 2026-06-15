"Поезд Победы" прибыл на станцию "Тольятти"

15 июня Тольятти встретил "Поезд Победы". В течение двух дней передвижная интерактивная выставка, посвященная событиям Великой Отечественной войны, будет работать на железнодорожном вокзале Автозаводского района.

Проект представляет собой иммерсивную инсталляцию с максимальным эффектом присутствия. Десять тематических вагонов посвящены отдельным событиям и ключевым вехам войны 1941–1945 годов. Историческая реальность воссоздается с помощью современных мультимедийных технологий — дополненной реальности, объемного звука и театрального освещения реалистичных скульптурных композиций. Полное погружение в историю дает специальное аудиосопровождение.

"Проект реализуется при поддержке Российских железных дорог и Волонтеров Победы по всей стране, и нас радует, что в Тольятти "Поезд Победы" прибыл уже во второй раз. Пройдя все десять вагонов, увидев очень реалистичные картины Великой Отечественной войны, равнодушным остаться просто невозможно. Посещение выставки вызывает чувство гордости, поэтому к проекту всегда такой большой интерес", — говорит заместитель главы города по социальным вопросам Дмитрий Лоскутов.

Посетителями уникальной выставки стали взрослые и дети, среди посетителей было много семей и трудовых коллективов.

"Этот уникальный проект позволяет молодому поколению лучше узнать историю Великой Отечественной войны, осмыслить, что такое мир и какой ценой досталась нашей стране Победа. До мелочей показан солдатский быт, работа санитарного поезда, прозвучало много важной информации, которой нет в учебниках", — поделился впечатлениями заместитель директора по воспитательной работе школы № 90 Дмитрий Кочемасов.

Для жителей Ставрополя-Тольятти, которые внесли свой вклад в Великую Победы, данный проект имеет очень большое значение.

"Впечатления сильные. Это летопись войны от самого начала до ее победного завершения. Спасибо, что есть такой уникальный проект, имеющий огромный воспитательный эффект. В группах, которые мы сегодня встретили, было много детей и молодых людей. Это говорит о том, что интерес к теме Великой Отечественной войны не ослабевает, а граждане нашей страны любят Родину и гордятся ее победами", — отметила значимость проекта заместитель председателя Самарской губернской думы Екатерина Кузьмичева.

После Тольятти уникальная экспозиция отправится в Самару, где будет ждать гостей 17 и 18 июня. Посетить "Поезд Победы" можно также в режиме онлайн, ознакомившись с 3D-туром на сайте проекта.

Работа экспозиции:

Тольятти

15-16.06.2026 — с 11.30 до 19.00, последняя группа в 18:20

Самара

17-18.06.2026 — с 10.00 до 19.00, последняя группа в 18:20.