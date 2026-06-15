Вячеслав Федорищев поручил усилить контроль за работой подрядчиков на дорогах Самарской области

Вопросы ремонта и строительства дорог на территории Самарской области обсудили на оперативном совещании в Правительстве региона. Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркнул, что состояние дорог является одним из ключевых факторов, определяющих темпы развития экономики и качество жизни людей.

"Мы последовательно решаем задачи, поставленные Президентом страны, по приведению региональных трасс и улиц городов в нормативное состояние. В этом году объем финансирования составляет более 8 миллиардов рублей. Запланированы и уже ведутся работы на 76 объектах", — отметил глава региона.

При этом особый акцент сконцентрирован на местных дорогах, мостах и объектах, которые были включены в планы работ на основе обращений жителей.

По словам врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергея Неретина, по итогам весеннего осмотра выявлено 108 гарантийных случаев ремонта, из которых 40 дефектов уже устранено, 68 — будут выполнены до 1 июля.

В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в этом году планируется ввести в эксплуатацию 137 километров дорог. В том числе 37 улиц в Самаре, 13 — в Тольятти.

"Ремонт региональных дорог выполнен на 30%, местных — на 25, верхних слоев покрытия уложено более 475 тысяч квадратных метров", — добавил Сергей Неретин. Среди приоритетных задач — довести долю нормативных дорог опорной сети до 77%, по региональным дорогам — до 51%, по агломерации — до 79%.

Губернатор обратил внимание на состояние участков федеральных трасс, которые проходят по территории региона. "У нас самый низкий процент нормативного состояния федеральных дорог, аварийность очень высокая. Сейчас мы не видим предпосылок к тому, чтобы в этом году что-то изменилось. Мы знаем объем финансирования, его недостаточно, — считает Вячеслав Федорищев. — Нам необходимо подготовить обращение на министра транспорта Российской Федерации с тем, чтобы он дал поручение федеральной структуре, которая отвечает за содержание федеральных дорог, ускорить финансирование и в этом году выйти на нормативные показатели".

При этом в городах идут работы и в рамках муниципальных контрактов. "В работе на сегодняшний день 9 муниципальных контрактов на ремонт 54 объектов", — отметил глава Самары Иван Носков.

"У нас все контракты заключены, работы ведутся. Благодаря поручению в этом году своевременно дошли денежные средства, что позволило провести торги, заключить контракты, что позволило нам впервые в современной истории города Тольятти уже в мае на двух улицах завершать работы — укладывать верхние слои асфальта. Мы полностью идем в графике и в заявленные сроки — до 1 сентября — работы везде закончим", — добавил глава Автограда Илья Сухих.



В рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" завершается капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Чапаевской в с. Большая Глушица протяженностью 2,16 км. Техническая готовность объекта составляет 98%.



Отдельное внимание — ремонту сооружений. В регионе разработана программа "Мосты и путепроводы". За последние два года отремонтировано 26 мостов. Еще 17 — будут приведены в нормативное состояние в этом году. Также стартует реконструкция моста через реку Большой Кинель на дороге Похвистнево — Клявлино.



Отдельно обсудили строительство дублера на Московском шоссе в Самаре. Сергей Неретин доложил, что к 1 ноября все работы будут полностью завершены. "Завершается переустройство сетей, начали собирать дорожное полотно — устройство нижнего слоя покрытия, бортового камня", — дополнил руководитель министерства. Губернатор подчеркнул, что все работы необходимо планировать так, чтобы завершать их до начала учебного года.



В ходе рассмотрения вопроса Вячеслав Федорищев обратил внимание на жалобы жителей о транспортной доступности села Малиновый куст. Там были начаты работы по реконструкции моста через Кондурчу.



По словам главы Красноярского района Юрия Горяинова, из-за нарушений условий контракта, в том числе графика выполнения работ, было принято решение о смене подрядчика. Сейчас с организацией идут судебные разбирательства.



"В текущих условиях 2026 года — сжатого финансирования, большого количества социальных задач — у нас не должно быть ни одного подрядчика, который так безответственно и халатно относился бы к выполнению задач, поставленных государством", — заявил Вячеслав Федорищев. Он поручил Администрации губернатора Самарской области взять ситуацию на контроль, чтобы сопровождать судебные процессы.



Сейчас идет конкурс, новая организация будет определена в конце июня. В то же время, губернатор поручил областному минтрансу следить за состоянием альтернативных маршрутов.



В завершении обсуждения глава региона обратил внимание всех глав муниципальных образований на необходимость осуществлять постоянный контроль за качеством выполнения работ и исполнением подрядчиками своих контрактных обязательств.



"Исходим из того, что экономическая ситуация стабилизируется. Вполне возможно, у нас будут остатки средств, которые будут перераспределяться. Поэтому у каждого района должны быть подготовлены решения, которые позволят в июле–августе приступить к еще большему объему работ, — резюмировал Вячеслав Федорищев. — Ту задачу, которую мы себе поставили в 2054 году выйти на нормативные показатели и вытянуть качество дорог с достаточно посредственного на хороший уровень, мы последовательно выполняем. Прошу Правительство особое внимание обращать на эти статьи расходов".