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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем семьи, любви и верности

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 8 июля, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем семьи, любви и верности.

"Наши предки испокон веков бережно хранили семейные ценности и традиции, передавая их из поколения в поколение. Символом семейного счастья стал союз святых благоверных Петра и Февронии Муромских, с преданиями о которых связана история сегодняшнего праздника. Семья — это самые близкие, родные люди, это забота и доброта, любовь и верность, это отчий дом, та малая родина, с которой начинается наша большая Родина — Россия", - подчеркнул глава региона.

Глава региона напомнил: семья является главным объектом заботы со стороны государства. С 2025 года в Самарской области по решению президента страны Владимира Путина реализуется одноименный национальный проект, направленный на улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости и повышение качества жизни, проводятся мероприятия в рамках Десятилетия многодетной семьи.

"Благодаря принимаемым мерам количество таких семей в Самарской области за последние 10 лет выросло в два раза и составило свыше 42 тысяч. В прошлом году сохранилась тенденция к увеличению доли рождений в семьях третьих детей, на 22% снизилось число расторгаемых браков. Уверен, что при взаимной поддержке, взаимопонимании и помощи государства мы можем создать все условия для того, чтобы каждая самарская семья могла обрести счастье и обеспечить достойное будущее для своих детей.
От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, любви, благополучия, мира и согласия!" - заключил Вячеслав Федорищев.

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