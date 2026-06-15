Вячеслав Федорищев дал поручения о помощи самарцам, пострадавшим от пожара в доме на ул. 22 Партсъезда

В понедельник, 15 июня, на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев дал ряд поручений касательно помощи пострадавшим в результате трагедии, произошедшей в Самаре 14 июня.

По предварительным данным, в пятиэтажном четырехподъездном доме №20 на ул. 22 Партсъезда произошел хлопок бытового газа, загорелись жилые помещения. В результате два человека погибли.

Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.

В ситуации разбираются правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело.

"Наша задача - в максимально короткие сроки ликвидировать последствия, оказать всю необходимую помощь пострадавшим, семьям погибших", - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

По поручению главы региона был организован штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

О том, как была организована оперативная работа по ликвидации пожара и его последствий, доложил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Сергей Аникин. Спасательные подразделения привлекались по повышенному рангу номер 2. Предварительно, повреждены 32 квартиры. В двух подъездах на нескольких этажах произошло обрушение перекрытий.

По словам министра здравоохранения Самарской области Андрея Орлова, за медицинской помощью обратились 12 пострадавших, один человек находится в больнице с положительной динамикой, остальные переведены на амбулаторное лечение под наблюдением участковых. Для оказания людям психологической помощи были привлечены психологи ГУ МЧС по Самарской области, муниципальных и областных служб. Об этом доложила заместитель председателя правительства Самарской области Регина Воробьева.

Как сообщил глава г.о. Самара Иван Носков, пункт временного размещения был организован на базе школы №163. Организована работа социальных служб, сотрудников МВД и МЧС, дежурит глава Советского внутригородского района Вадим Бородин. В пункте временного размещения специалисты департамента опеки, попечительства и социальной поддержки консультируют жителей по вопросам предоставления мер социальной поддержки. С Управлением МВД России по г. Самаре есть договоренность о максимальном содействии пострадавшим в восстановлении утраченных документов, с Главным управлением МЧС России по Самарской области - об оперативной выдаче необходимых справок. Специалисты разъясняют жителям возможность получения единовременной материальной помощи из средств городского и областного бюджетов.

Две семьи нуждаются в предоставлении жилого помещения маневренного фонда - квартиры будут предоставлены. С одной из жительниц дома достигнута договоренность о помещении двух несовершеннолетних детей в загородный оздоровительный лагерь.

На месте происшествия идет установка подпорных устройств, которые обеспечивают безопасность спасателей. Силами городских служб организована уборка. По окончании аварийно-спасательных работ планируется техническое обследование строительных конструкций дома экспертной компанией ООО "Реконструкция" - в срок до 19 июня.

Губернатор подчеркнул: ведомства должны оказать содействие расследованию. "Здесь в первую очередь прошу министерство ЖКХ и ресурсоснабжающую организацию очень внимательно при необходимости, подключаться, давать все материалы, потому что у нас, с одной стороны, очень много жалоб жителей на отключения газа в связи с профилактическими работами, а с другой стороны - вот такая трагедия, которая, судя по всему, предварительные характеристики имеет в этом направлении. Прошу министерство ЖКХ максимально содействовать следствию. Трагедия очень серьезная, штаб, сформированный по моему поручению, оперативно работает. Очередное заседание штаба проведем завтра на месте в 9 утра, и я прошу, чтобы был по возможности обеспечен и допуск на площадку, и чтобы строительная организация, оценивающая последствия, приступила к своей работе", - поручил Вячеслав Федорищев.