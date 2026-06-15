Вячеслав Федорищев дал поручения о помощи самарцам, пострадавшим от пожара в доме на ул. 22 Партсъезда

В понедельник, 15 июня, на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев дал ряд поручений касательно помощи пострадавшим в результате трагедии, произошедшей в Самаре 14 июня.
По предварительным данным, в пятиэтажном четырехподъездном доме №20 на ул. 22 Партсъезда произошел хлопок бытового газа, загорелись жилые помещения. В результате два человека погибли.
Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.
В ситуации разбираются правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело.
"Наша задача - в максимально короткие сроки ликвидировать последствия, оказать всю необходимую помощь пострадавшим, семьям погибших", - подчеркнул Вячеслав Федорищев.
По поручению главы региона был организован штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
О том, как была организована оперативная работа по ликвидации пожара и его последствий, доложил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Сергей Аникин. Спасательные подразделения привлекались по повышенному рангу номер 2. Предварительно, повреждены 32 квартиры. В двух подъездах на нескольких этажах произошло обрушение перекрытий.
По словам министра здравоохранения Самарской области Андрея Орлова, за медицинской помощью обратились 12 пострадавших, один человек находится в больнице с положительной динамикой, остальные переведены на амбулаторное лечение под наблюдением участковых. Для оказания людям психологической помощи были привлечены психологи ГУ МЧС по Самарской области, муниципальных и областных служб. Об этом доложила заместитель председателя правительства Самарской области Регина Воробьева.
Как сообщил глава г.о. Самара Иван Носков, пункт временного размещения был организован на базе школы №163. Организована работа социальных служб, сотрудников МВД и МЧС, дежурит глава Советского внутригородского района Вадим Бородин. В пункте временного размещения специалисты департамента опеки, попечительства и социальной поддержки консультируют жителей по вопросам предоставления мер социальной поддержки. С Управлением МВД России по г. Самаре есть договоренность о максимальном содействии пострадавшим в восстановлении утраченных документов, с Главным управлением МЧС России по Самарской области - об оперативной выдаче необходимых справок. Специалисты разъясняют жителям возможность получения единовременной материальной помощи из средств городского и областного бюджетов.
Две семьи нуждаются в предоставлении жилого помещения маневренного фонда - квартиры будут предоставлены. С одной из жительниц дома достигнута договоренность о помещении двух несовершеннолетних детей в загородный оздоровительный лагерь.
На месте происшествия идет установка подпорных устройств, которые обеспечивают безопасность спасателей. Силами городских служб организована уборка. По окончании аварийно-спасательных работ планируется техническое обследование строительных конструкций дома экспертной компанией ООО "Реконструкция" - в срок до 19 июня.
Губернатор подчеркнул: ведомства должны оказать содействие расследованию. "Здесь в первую очередь прошу министерство ЖКХ и ресурсоснабжающую организацию очень внимательно при необходимости, подключаться, давать все материалы, потому что у нас, с одной стороны, очень много жалоб жителей на отключения газа в связи с профилактическими работами, а с другой стороны - вот такая трагедия, которая, судя по всему, предварительные характеристики имеет в этом направлении. Прошу министерство ЖКХ максимально содействовать следствию. Трагедия очень серьезная, штаб, сформированный по моему поручению, оперативно работает. Очередное заседание штаба проведем завтра на месте в 9 утра, и я прошу, чтобы был по возможности обеспечен и допуск на площадку, и чтобы строительная организация, оценивающая последствия, приступила к своей работе", - поручил Вячеслав Федорищев.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит