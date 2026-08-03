В Самарской области поддержат предпринимателей и сотрудников логистического центра Wildberries

В Самарской области оперативный штаб прорабатывает меры поддержки предпринимателей и всех, кто потерял работу после атаки на логистический центр Wildberries.

Об этом в своих соцсетях заявил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Накануне враг совершил подлый террористический акт в Самарской области. В регионе средствами БПЛА был атакован логистический центр Wildberries. Сейчас наша первоочередная задача — устранить последствия", — написал губернатор.

Для поддержки бизнеса и сотрудников уже принят ряд решений. "Во-первых, для работников сортировочно-логистического центра открыли консультационные пункты. Здесь им окажут содействие в поиске работы, проконсультируют, помогут с подбором вакансий. А при желании сменить профессию или направление деятельности специалисты подскажут, как пройти профобучение, получить дополнительное образование", — сообщает глава региона.



Обращаться можно по адресам:

— поворот с трассы М5 на Новосемейкино, железнодорожная станция 168 км;

— Красноярский район, пгт Новосемейкино, ул. Школьная, д. 1.

Также работает телефон горячей линии: 8 (800) 302-15-44.

"Во-вторых, поддержка бизнеса. По информации компании, логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов перенесены на другие объекты. Понимаем, какие потери понесли наши предприниматели.

Со своей стороны, запустили "горячую линию" в центре "Мой бизнес" 8-800-300-63-63. Обращения помогут нам определить оперативные и точные инструменты поддержки", — резюмировал губернатор.