Льготное обслуживание и бесплатные сервисы навсегда: Совкомбанк запустил акцию с выгодными условиями для бизнеса

С 3 августа 2026 года Совкомбанк запускает акцию для бизнеса "Успешный успех". Новые клиенты могут открыть расчетный счет в период действия акции и получить выгодные условия обслуживания без ограничения по времени.
Главное преимущество — выгодные условия сохраняются навсегда. Это редкий для рынка формат, который дает бизнесу то, что сегодня особенно ценно: стабильность, понятные расходы и никакой тарифной турбулентности.
В рамках акции клиенты получают:
- обслуживание на тарифе "Успех" — 1000 ₽ в месяц вместо 1780 ₽;
- бесплатные переводы до 2 млн ₽ физлицам;
- 100 платежей юрлицам в другие банки за 0 ₽;
- онлайн-бухгалтерия бесплатно.
"Успешный успех" — по акции, а поддержка — навсегда. Без скрытых условий, ограничений и неожиданных изменений.
Подробнее — по ссылке.
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ERID: 2VSb5y4atVg
ИНН 4401116480