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Льготное обслуживание и бесплатные сервисы навсегда: Совкомбанк запустил акцию с выгодными условиями для бизнеса JAC RF8 стал доступен по специальной кредитной программе ОТП Банка ОТП Банк приглашает на ПАРИ Фест в Нижнем Новгороде ВТБ оценил рынок криптовалют в десятки миллиардов рублей ВТБ открыл обновленный офис в Сызрани

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Льготное обслуживание и бесплатные сервисы навсегда: Совкомбанк запустил акцию с выгодными условиями для бизнеса

САМАРА. 3 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 3 августа 2026 года Совкомбанк запускает акцию для бизнеса "Успешный успех". Новые клиенты могут открыть расчетный счет в период действия акции и получить выгодные условия обслуживания без ограничения по времени.

Фото: предоставлено Совкомбанком

Главное преимущество — выгодные условия сохраняются навсегда. Это редкий для рынка формат, который дает бизнесу то, что сегодня особенно ценно: стабильность, понятные расходы и никакой тарифной турбулентности.

В рамках акции клиенты получают:

  • обслуживание на тарифе "Успех" — 1000 ₽ в месяц вместо 1780 ₽;
  • бесплатные переводы до 2 млн ₽ физлицам;
  • 100 платежей юрлицам в другие банки за 0 ₽;
  • онлайн-бухгалтерия бесплатно.

"Успешный успех" — по акции, а поддержка — навсегда. Без скрытых условий, ограничений и неожиданных изменений.

Подробнее — по ссылке.

Реклама. ПАО "Совкомбанк".

ERID: 2VSb5y4atVg

ИНН 4401116480

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