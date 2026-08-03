Льготное обслуживание и бесплатные сервисы навсегда: Совкомбанк запустил акцию с выгодными условиями для бизнеса

С 3 августа 2026 года Совкомбанк запускает акцию для бизнеса "Успешный успех". Новые клиенты могут открыть расчетный счет в период действия акции и получить выгодные условия обслуживания без ограничения по времени.

Главное преимущество — выгодные условия сохраняются навсегда. Это редкий для рынка формат, который дает бизнесу то, что сегодня особенно ценно: стабильность, понятные расходы и никакой тарифной турбулентности.

В рамках акции клиенты получают:

обслуживание на тарифе "Успех" — 1000 ₽ в месяц вместо 1780 ₽;

бесплатные переводы до 2 млн ₽ физлицам;

100 платежей юрлицам в другие банки за 0 ₽;

онлайн-бухгалтерия бесплатно.

"Успешный успех" — по акции, а поддержка — навсегда. Без скрытых условий, ограничений и неожиданных изменений.

Подробнее — по ссылке.