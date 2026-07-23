ОТП Банк улучшил программу лояльности

ОТП Банк обновил программу лояльности: теперь категории кешбэка подбираются индивидуально для каждого клиента на основе его реальных расходов.

Как сообщает пресс-служба банка, общий список направлений увеличился с 11 до 40. Клиент по-прежнему выбирает 4–5 категорий из 11–12 предложенных, но теперь они формируются для него индивидуально из расширенного списка. Например, любитель шопинга чаще увидит в подборке категорию "Магазины одежды", а автомобилист — "АЗС" или "Автоуслуги".

Нововведение отвечает прямым запросам клиентов на большее разнообразие и персонализацию бонусов. Сейчас эти категории доступны держателям карт уровней "ОТП Карта", "Зарплатный клиент", "Премиум лайт" и "Сотрудник". Осенью функция будет распространена и на премиальных клиентов, подчеркнули в банке.