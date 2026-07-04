Илья Чижевский: Технологии позволят банкам устранить "недолюбленность" клиента

Президент ОТП Банка Илья Чижевский принял участие в дискуссии "ИИ в банковском риск-менеджменте: источник антихрупкости или новый класс уязвимостей" на Международном финансовом конгрессе 2026. На сессии он рассказал о подходе ОТП Банка к внедрению искусственного интеллекта и результатах его применения, а также оценил перспективы его развития на горизонте 3-5 лет.

Глава ОТП Банка подчеркнул, что осторожность банка не означает выжидательную позицию: "Осторожность — это когда банк стоит в стороне и наблюдает. Это, наверное, не про нас". Речь идет о другом — о готовности применять инструмент только там, где он показывает надежный результат.

Как пример того, где взвешенный подход к ИИ уже дал реальный результат, спикер привел практику применения ML-моделей в риск-менеджменте. Сегодня в банке работает несколько десятков таких моделей, 36 из них — в рисках. "Эти модели дают нам порядка от 5 до 20% преимущества по Gini в розничных моделях, а экономический эффект по итогам прошлого года исчисляется 2% от чистой прибыли банка", — привел цифры И. Чижевский, отметив, что все инвестиции банка в ИИ оцениваются через измеримый возврат, а не "слепую веру" в технологию.

Вместе с тем была отмечена область, где технология пока не оправдывает ожиданий: модели оценки состояния корпоративных заемщиков на основе открытых источников. "Мы увидели, что эти модели показывают очень неконсистентные результаты, требуют перекалибровок, — рассказал спикер. — Сейчас они помогают лишь с агрегацией данных, формируют аналитические выжимки, а финальное решение остается за человеком". Схожая сдержанность сохраняется и в автоматизации немассовых, нетиповых процессов — в отличие от розницы и МСБ, где большое количество повторяющихся операций делает применение ИИ математически более простой задачей. По словам Ильи Чижевского выбранная стратегия не оборачивается для банка потерями: "С точки зрения проигрыша, искренне, абсолютно нет — не видим, что в чем-то из-за этого уступаем".

Переходя к теме регулирования отрасли, президент ОТП Банка напомнил, что российский банковский сектор стал одним из лучших в мире благодаря тому, что регулятор давал сектору возможность внедрять инновации, сохраняя при этом разумные ограничения. "На мой взгляд, банковский сектор сейчас является безусловным лидером по внедрению искусственного интеллекта как индустрия внутри нашей страны", — подытожил И. Чижевский. На горизонте 3–5 лет, по его мнению, именно технологии позволят банкам точнее предвидеть потребности клиента и устранить его "недолюбленность".