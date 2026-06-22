Всегда на связи: Сбер и Yota запустили сервис "Умный автоплатёж"

Сбер и Yota запустили совместный сервис "Умный автоплатёж" — это инновационное решение самостоятельно рассчитывает нужную сумму пополнения и поддерживает положительный баланс мобильного номера с учётом всех предстоящих списаний. Сервис работает как персональный финансовый ассистент для мобильной связи: прогнозирует расходы, адаптируется к изменениям тарифа и гарантирует бесперебойную связь без лишних действий со стороны пользователя. Управлять им можно в приложении СберБанк Онлайн.
Раньше абоненты Yota пользовались традиционным автоплатёжом, который пополняет счёт на фиксированную сумму в заранее выбранную дату. Он не синхронизирован с реальными датами списаний, поэтому не всегда страхует от ухода баланса в минус: например, если подписки списались раньше запланированного пополнения.
"Умный автоплатёж" в моменте отслеживает баланс и анализирует все предстоящие регулярные списания на 30 дней. На основе этих данных оператор рассчитывает точную сумму пополнения, которая покрывает абонентскую плату, платные подписки, дополнительные пакеты интернета и другие ежемесячные услуги, включая небольшой резерв в 20 рублей.
Сервис учитывает все подключённые услуги оператора, чтобы исключить ошибочные или недостаточные пополнения и автоматически выводит номер из блокировки, если счёт ушёл в минус из-за разовых трат. При необходимости он может пополнять баланс несколько раз в месяц, при этом не превышать заданный пользователем лимит.
Елена Пиляр, директор дивизиона "Платежи" Сбера:
"Мы хотим, чтобы в жизни наших клиентов было как можно меньше рутины, поэтому стремимся максимально упростить и ускорить такие процессы, как оплата мобильной связи. Мы нацелены на полную автоматизацию регулярных платежей — чтобы они совершались своевременно и без лишних усилий со стороны пользователя. Наш совместный проект с Yota — "Умный автоплатёж" — удачная демонстрация того, как партнёрство усиливает технологический эффект. Сервис помогает людям избавиться от мелких ежедневных забот, оставляет время для действительно важных дел".
Дмитрий Чудесников, управляющий директор Yota:
"Абоненты Yota привыкли сами управлять своим тарифом: выбирать условия, менять настройки, подключать нужные опции. Поэтому и оплата должна быть такой же гибкой, без лишних действий и постоянного контроля. Новый сервис помогает рассчитывать пополнение по фактическим начислениям и поддерживает баланс плюсе".
Последние комментарии
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