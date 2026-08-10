"Лечили не от того": эффектная брюнетка из Самарской области перестала ходить и говорить

Близкие молодой женщины полагают, что медики могли поставить неправильный диагноз. А если бы лечение с самого начала было правильным — девушка бы выздоровела после курса лекарств.

Светлана была эффектной брюнеткой, работала косметологом. В 2022 г. стала замечать у себя странные симптомы: немели руки, потом ноги. Медики назначали обследования, но лечение не помогало. Светлана постепенно перестала ходить и говорить — не может сделать ничего сама. Родителей у молодой женщины нет — она сирота. Помогают ей подруги, бывший муж и 13-летний сын.

Сначала Светлане поставили диагноз БАС — тяжелое заболевание нервной системы. Но недавно возникло подозрение, что женщину лечили "не от того" и на самом деле у нее болезнь Лайма (после укуса клеща), которую можно было вылечить курсом антибиотиков.

Сейчас в ситуации разбираются правоохранители. Как рассказали в управлении Следственного комитета по Самарской области, уже возбуждено уголовное дело о ненадлежащем оказании медицинских услуг. Идет расследование, которое установит причины происходящего.