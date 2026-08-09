На Волге двух девочек на сапборде унесло далеко от берега

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В субботу, 8 августа, спасатели поисково-спасательного отряда Тольятти эвакуировали с воды двух девочек, которых во время катания на сапборде унесло далеко от берега, сообщает ПСС Самарской области.