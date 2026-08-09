На Волге двух девочек на сапборде унесло далеко от берега

В субботу, 8 августа, спасатели поисково-спасательного отряда Тольятти эвакуировали с воды двух девочек, которых во время катания на сапборде унесло далеко от берега, сообщает ПСС Самарской области.
Девочки 2011 и 2017 годов рождения катались около ресторана "Небо". Внезапные порывы ветра и волны отнесли плавсредство от берега.
В 14:35 на помощь вышел спасательный катер. В 15:10 спасенных благополучно доставили до берега. Медицинская помощь не потребовалась.
Последние комментарии
Позор фирме Биотон
Пусть правоохранительные органы накажут виновного!
Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!
Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!
Не могу попасть на прием к руководителю СК Самарской области и его заму Воеводину с декабря прошлого года. Записана, но у них нет времени меня принять. К Бастрыкину также записана на прием, но там сразу сказали ожидание от полугода и более.