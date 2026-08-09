Службы оперативного реагирования Тольятти переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

В Тольятти в связи со сложными погодными условиями все службы оперативного реагирования переведены в режим повышенной готовности, сообщил глава города Илья Сухих.

"Дежурные бригады департамента городского хозяйства, МБУ "Зеленстрой" и экипажи Центра гражданской защиты убирают с дорог, проездов и тротуаров поваленные ветром деревья. Задача аварийных служб — оперативно восстановить поврежденные провода. Контроль за устранением подтоплений отдельных участков дорог осуществляют сотрудники профильного департамента и подрядной организации. Ливневки работают, вода уходит", — написал мэр в своем канале в MAX.

Обо всех инцидентах тольяттинцы могут сообщать по единому телефону экстренных служб 112.