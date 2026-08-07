Терапевт ВСК объяснила, почему спать без одеяла в жару опасно

С наступлением лета многие люди совершают одну и ту же ошибку - пытаются спастись от жары, полностью отказываясь от любого текстиля на ночь. Кажется логичным спать обнаженным на прохладной простыне, однако такой подход может навредить. Мария Лаврухина, врач-терапевт Цифровой клиники ВСК, рассказала, почему спать без одеяла в жару опаснее, чем укрываться.

Главная причина, по которой стоит укрываться даже в тридцатиградусную жару, кроется не в терморегуляции, а в работе центральной нервной системы. Рецепторы кожи реагируют на ощущение укрытости. Для нашего мозга это сигнал полной безопасности, который позволяет организму быстрее перейти в фазу глубокого сна. Спать без постельного белья с точки зрения нейрофизиологии - это стресс для мозга.

Даже тончайшая ткань создает вокруг тела изолирующий микроклимат. Она стабилизирует температуру, защищая кожу от резких перепадов, которые неизбежны при работе кондиционера или при ночном проветривании, когда температура на улице может неожиданно упасть. Отказ же от одеяла приводит к тому, что выделяемый пот не впитывается в ткань, а остается на коже и простыне. Это создает липкую среду, идеальную для размножения бактерий.

Однако польза одеяла напрямую зависит от его правильного выбора. Использование плотного зимнего одеяла в летнюю ночь чревато серьезными последствиями. Во-первых, это перегрев (гипертермия). Плотная ткань нарушает циркуляцию воздуха, организм не может отдавать тепло, что приводит к поверхностному тревожному сну и ощущению разбитости утром. Во-вторых, под тяжелым одеялом запускается неконтролируемое потоотделение. За ночь человек может потерять до литра жидкости, что гарантированно вызовет утреннюю головную боль, сухость во рту и обезвоживание. В-третьих, избыток влаги и трение грубых волокон могут спровоцировать появление потницы и раздражения на коже. Чтобы совместить психологический комфорт с физической прохладой, необходимо придерживаться простых, но эффективных правил:

Выбор материала. Отдавайте предпочтение исключительно натуральным дышащим тканям: хлопку, бамбуку, тенселю или льну. Они обеспечивают естественное испарение влаги (до 150-200 миллилитров за ночь) и позволяют телу дышать.

Микроклимат в спальне. Сомнологи рекомендуют поддерживать температуру воздуха в комнате для сна на уровне 20-21 градуса. Это оптимальный режим для предотвращения перегрева.

Питьевой режим. Чтобы избежать обезвоживания, важно соблюдать водный баланс: рекомендуется выпивать 30-40 миллилитров воды на 1 килограмм массы тела в сутки.

Физический покой. Откажитесь от интенсивных тренировок непосредственно перед сном, чтобы не повышать внутреннюю температуру тела.

"Необходимо учитывать индивидуальные особенности: если вы склонны к перегреву даже при использовании самого тонкого одеяла из натуральных материалов, лучше обойтись без одеяла или использовать только простыню. Если во время сна появляется ощущение дискомфорта, потливость, затрудненное дыхание или другие тревожные симптомы, стоит убрать одеяло и принять меры для охлаждения, например, обтереть тело прохладной водой", - подсказывает Мария Лаврухина, врач-терапевт Цифровой клиники ВСК.