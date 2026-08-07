Платформенная занятость: от активного роста к зрелости

Рынок платформенной занятости в России переходит к новой стадии развития, завершая этап стремительного роста. При этом главными темами становятся не скорость масштабирования, а прозрачность, единые правила и доверие между государством, бизнесом и исполнителями. К такому выводу пришли участники круглого стола "Платформенная занятость: баланс интересов бизнеса, государства и человека", организованного 24 июля деловым изданием "Ведомости".

В обсуждении приняли участие представители Министерства экономического развития РФ, "Деловой России", Ассоциации цифровых платформ, сервиса временной занятости "Авито Подработка" и цифровой платформы гибкой занятости Ventra Go!.

Вывод № 1. Закон не создает рынок — он делает его зрелым

Платформенная экономика уже стала частью современной экономики России, отмечают практически все участники дискуссии. Новый закон не меняет саму модель, а формирует единые правила взаимодействия государства, бизнеса, платформ и исполнителей.

"Наша задача состояла в том, чтобы найти баланс интересов государства, бизнеса и граждан. Закон должен создать понятные правила работы, не ограничивая дальнейшее развитие платформенной экономики", — говорит Владимир Волошин, директор департамента цифрового развития экономики данных Минэкономразвития РФ.

"Платформенная экономика развивается тогда, когда интересы бизнеса, исполнителей и государства совпадают. Для нас, как для платформы, которая уже пять лет работает на этом рынке, появление единых критериев — важный этап. Закон делает легальную цифровую платформу конкурентным преимуществом и создает основу для дальнейшего развития отрасли", — уверена основатель цифровой платформы гибкой занятости Ventra Go! Екатерина Карабанова.

Вывод № 2. Бизнесу нужны не новые льготы, а определенность

По мнению участников дискуссии, именно отсутствие единых правил долгое время сдерживало более широкое использование платформенных моделей крупными компаниями.

"Для бизнеса самое важное — это предсказуемость. Когда правила понятны, компании готовы активнее внедрять новые модели работы и инвестировать в их развитие", — считает заместитель председателя "Деловой России" Антон Данилов-Данильян.

Именно появление законодательной определенности, по мнению Екатерины Карабановой, позволит значительно расширить применение платформенных моделей в крупных организациях: "Крупный бизнес давно ждал именно понятных правил. Для них платформенная занятость становится полноценным инструментом управления операционной деятельностью".

Вывод № 3. Платформы становятся частью операционной инфраструктуры бизнеса

Еще несколько лет назад платформенные решения воспринимались преимущественно как способ быстро найти временный персонал. Сегодня их роль существенно изменилась.

Компании используют платформенные модели для управления сезонными нагрузками, перераспределения ресурсов между объектами, повышения производительности и обеспечения непрерывности операционной деятельности.

"Платформенная занятость сегодня — это органичный ответ на структурные изменения рынка труда: компании перераспределяют задачи, передавая простые и срочные операции временным исполнителям, а штатные сотрудники сосредотачиваются на работе, которая требует опыта и квалификации. Закон № 289-ФЗ легализует сложившуюся модель и задаёт прозрачные правила игры. Об устойчивости этого тренда говорят и цифры: по данным "Авито Подработки", в первом полугодии 2026 года спрос бизнеса на временных исполнителей заметнее всего вырос в складской логистике — на 43%, общественном питании — на 39%, а также в розничной и оптовой торговле — на 31%. В целом число предложений подработки в рабочих и линейных профессиях увеличилось на 82% год к году", — отметил директор сервиса "Авито Подработка" Сергей Яськин.

Как говорит Владимир Волошин, платформенная экономика стала важным сектором экономики, а главное, что она привнесла, — сокращение транзакционных издержек и повышение эффективности: "По нашим оценкам, производительность труда в платформенной экономике примерно на 30% выше, и именно поэтому это одно из направлений, которое необходимо развивать".

"Платформенная занятость перестает быть исключительно HR-инструментом. Она становится частью операционной инфраструктуры бизнеса. Компании используют платформы для управления производительностью, сезонными нагрузками и устойчивостью процессов. Сегодня во многих случаях речь уже не о снижении затрат, а о возможности сохранить темпы развития бизнеса в условиях внешних экономических факторов", — сказала Екатерина Карабанова.

Вывод № 4. Дополнительный доход становится новой нормой рынка труда

Все больше людей используют платформы не вместо постоянной работы, а вместе с ней, сочетая различные форматы занятости и формируя доход сразу из нескольких источников.

"Для большинства пользователей платформенная занятость — это возможность получить дополнительный доход и самостоятельно управлять своим временем", — прокомментировал Сергей Яськин.

70% исполнителей Ventra Go! имеют постоянную работу и берут подработку, чтобы выйти на желаемый уровень дохода, привела данные Екатерина Карабанова.

Сергей Яськин уделил особое внимание тому, как выглядит портрет исполнителя. Временную занятость ищут россияне в возрасте от 25 до 44 лет, а средний возраст таких респондентов составляет 37 лет. Типичный пользователь сервиса — женщина 34 лет: 57% опрошенных состоят в браке, 53% имеют детей, а 63% — стабильную основную работу.

Вывод № 5. Следующий этап конкуренции — доверие, технологии и качество управления

Конкуренция между платформами после формирования нормативной базы будет строиться уже не только вокруг масштаба аудитории или стоимости услуг. На первый план выходят технологическая зрелость, интеграция в процессы заказчиков, прозрачность данных и способность обеспечивать соблюдение единых требований законодательства.

Сергей Яськин обозначил три вектора развития. Первый — скорость предоставления исполнителя бизнесу как рыночная норма. Второй — формирование цифрового портрета каждого исполнителя. Третий — автоматизированный подбор заданий без участия человека.

"Зрелый рынок невозможен без доверия. Единые правила позволяют сохранить баланс интересов всех участников и создать основу для дальнейшего развития отрасли", — уверен президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев.

Владимир Волошин выделил три направления — технологии, обучение и регуляторику: исполнителям и заказчикам потребуются более совершенные технологические решения, а платформа сможет показывать, в какой сфере для работника есть потенциал.

Екатерина Карабанова считает, что дальнейшее развитие платформенной занятости должно одновременно решать три задачи: повышать устойчивость бизнеса, давать людям легальные возможности для дополнительного дохода и формировать более прозрачную модель рынка для государства.

"Любые изменения в платформенной экономике имеют смысл только тогда, когда в центре остается человек. Если цифровые инструменты помогают человеку легально зарабатывать больше, бизнесу — эффективнее организовывать работу, а государству — делать рынок труда прозрачнее, значит модель действительно работает. Именно такой баланс интересов и должен стать основой дальнейшего развития отрасли", — уверена Екатерина Карабанова.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что рынок платформенной занятости переходит из стадии бурного роста в стадию зрелости, а вступающий в силу закон № 289-ФЗ должен снять существующую регуляторную неопределённость и создать условия для дальнейшего масштабирования отрасли.

По словам Екатерины Карабановой, главным итогом дискуссии стало понимание того, что платформенная занятость перестает восприниматься как новая или альтернативная модель работы: "Сегодня мы обсуждаем уже не будущее платформенной занятости. Мы обсуждаем, каким должен быть зрелый рынок. Это принципиально новый этап развития всей отрасли".