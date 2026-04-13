"Авито.Работа": тенденции рынка труда в Самарской области и России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Санкт‑Петербурге прошел X Международный форум труда-2026. В числе ключевых участников - эксперты "Авито.Работы", выступившие в роли генерального партнера мероприятия. На пленарном заседании "Мир труда: наследие и новые горизонты" представители власти, профсоюзов и цифровых платформ обсудили главные изменения на рынке труда до 2040 года.

Управляющий директор "Авито.Работы" Антон Уваров обозначил основные макроэкономические тенденции. Он отметил, что кадровый дефицит остается системным вызовом: в одних регионах и профессиях рынок балансируется, в других - нехватка кадров по-прежнему острая. "Гонка зарплат" 2022-2023 годов замедляется: темпы роста реальной заработной платы становятся более умеренными и приближаются к уровню инфляции. С конца третьего квартала 2024 года стабильно растет число соискателей на одного работодателя - к началу 2026 года этот показатель достиг 15 человек. Антон Уваров подчеркнул, что цифровые платформы играют ключевую роль в повышении точности, скорости и прозрачности процессов найма.

Ежемесячно "Авито.Работу" используют более чем 22 миллионов человек. За последние полгода пользователи создавали свыше 700 тысяч резюме в месяц - на 85% больше, чем годом ранее. Данные позволяют точнее понимать динамику рынка труда и помогать бизнесу и государству принимать выверенные решения.

По данным "Авито.Работ "ы, в Приволжском федеральном округе (ПФО) и, в частности, в Самарской области показываются существенные изменения на рынке труда за период с 1 квартала 2025 г. по 1 квартал 2026 года.

За год наиболее заметный рост числа вакансий отмечается в тяжелом машиностроении (показатель увеличился на 210%), а также в сфере управления транспортной инфраструктурой, где рост составил 139%. Особенно высокий спрос наблюдается на представителей прикладных профессий. Больше всего увеличилось число объявлений о найме сборщиков мебели - на 112%, слесарей МСР - на 105% и мотористов - на 103%. Заметный рост также зафиксирован для вакансий SMM‑специалистов (на 87%) и водителей спецтехники (на 75%).

Среди сфер с наибольшим числом опубликованных вакансий Самарской области выделяются строительство промышленных и инфраструктурных объектов со средним зарплатным предложением 97114 рублей в месяц, доставка, грузоперевозки и логистика - 81932 рубля в месяц, а также розничная и оптовая торговля - 81306 рублей в месяц.

Наиболее высокие зарплатные предложения в регионе для новых сотрудников зафиксированы в транспортном машиностроении (124767 рублей в месяц), сфере технического обслуживания и ремонта техники и оборудования (119130 рублей в месяц) и в производстве электро‑ и оптического оборудования (104631 рубль в месяц). Средний показатель по всем сферам составляет 72846 рублей в месяц.

Самые высокооплачиваемые вакансии предлагают изолировщикам - 151000 рублей в месяц, слесарям - 134364 рубля в месяц, наладчикам - 131539 рублей в месяц, бетонщикам - 124800 рублей в месяц и водителям грузового транспорта - 123468 рублей в месяц.

Важно отметить, что показатель средней предлагаемой оплаты труда складывается из усредненных значений зарплатных вилок, указанных в вакансиях. Он может отличаться от размера номинальной зарплаты, где учитываются бонусы, премии и прочие выплаты.

В Самарской области вовлеченность кандидатов в поиск работы заметно растет. За год число резюме на платформе увеличилось на 54%, а средний размер зарплатного ожидания составил 67256 рублей в месяц, что на 28% выше предыдущего периода. Наиболее активно резюме пополняются в сфере административной работы, где динамика роста составила 130% при среднем зарплатном ожидании 49607 рублей в месяц. Высокий рост также отмечен в сфере ЖКХ и эксплуатации - плюс 122% при зарплатном ожидании 69813 рублей в месяц. В сфере туризма и ресторанов число резюме выросло на 92% со средним ожиданием 53126 рублей в месяц. В производстве, сырьевой отрасли и сельском хозяйстве рост составил 75% при ожидании 79451 рубля в месяц, аналогичный показатель в строительстве - плюс 75% при зарплатном ожидании 115804 рубля в месяц.

Работодатели активно повышают привлекательность вакансий за счет дополнительных бенефитов. Так, питание предлагают в 11% вакансий, проживание - также в 11%, обучение - в 10%. Кроме того, на 16% увеличилось число вакансий с возможностью повышения квалификации.

В Самарской области рынок становится более инклюзивным. 66% вакансий подходят для кандидатов без опыта, 14% вакансий ориентированы на студентов и еще 14% - на пенсионеров. Это открывает новые возможности для разных групп соискателей.

При этом владение навыками работы с ИИ‑инструментами становится важным требованием на рынке труда. Чаще всего такие навыки требуются в банковских и финансовых услугах, ИТ‑сфере, а также в образовании и науке. В ПФО число резюме с указанием навыков работы с ИИ выросло на 67%, что отражает растущую значимость цифровых компетенций.

Популярность частичной и временной занятости продолжает расти. По данным сервиса "Авито Подработка", число предложений с оплатой за смену увеличилось на 10% за год. Наиболее востребованы в формате временной занятости курьеры, водители такси, сотрудники складов, водители спецтехники и разнорабочие.

Авито объявил о запуске сервиса временной занятости "Авито.Подработка" в 2025 году. Сегодня он доступен в 200+ городах России, включая Самару и другие крупные центры ПФО, и интегрирован с мобильным приложением Авито. Сервис помогает компаниям закрывать тысячи смен в реальном времени по всей стране. Наибольшее число предложений частичной и временной занятости сосредоточено в сфере доставки, грузоперевозок и логистики, такси и пассажирских перевозок, розничной и оптовой торговли, общественного питания, а также на складах и в хранилищах. Среди конкретных позиций чаще всего встречаются вакансии курьера, водителя такси, сотрудника склада, водителя спецтехники и разнорабочего. В Самарской области особенно востребованы курьеры и сотрудники складов - это связано с развитием логистических центров и ростом онлайн‑торговли.

Эксперты "Авито.Работы" представили на форуме аналитические данные и технологические решения, направленные на формирование экосистемы современного рынка труда. Массив данных платформы позволяет отслеживать динамику рынка в режиме реального времени - от крупных городов до малых населенных пунктов, выявлять "зоны напряжения" и прогнозировать тренды на основе объективных показателей. Платформа HRMOST демонстрирует, как технологии ускоряют подбор и адаптацию персонала: сокращают время закрытия вакансий, повышают качество взаимодействия с кандидатами и помогают компаниям эффективнее управлять сезонной и проектной занятостью.

Сервис "Авито.Подработка" отвечает запросам рынка на мобильность трудовых ресурсов. Он предлагает соискателям возможность выбирать смены в удобном месте и в удобное время, позволяет бизнесу оперативно закрывать краткосрочные потребности и способствует вовлечению в экономику новых групп населения - студентов, пенсионеров, людей, ищущих дополнительный доход. В Самарской области сервис активно используется предприятиями малого и среднего бизнеса, особенно в сферах торговли, логистики и услуг.

Данные "Авито.Работы. показывают неоднородность рынка труда: в одних регионах баланс спроса и предложения уже стабилизируется, в других (например, на Дальнем Востоке) дефицит остается острым. В Самарской области ситуация более сбалансирована благодаря развитию промышленных предприятий, логистических узлов и программ переобучения. Сервисы гибкой занятости и цифровые платформы могут стать инструментом выравнивания ситуации за счет повышения мобильности кадров и прозрачности информации о вакансиях.

Эксперты сошлись во мнении, что ключевыми драйверами трансформации рынка труда до 2040 года станут цифровизация, гибкость, непрерывное обучение и региональная кооперация. Внедрение ИИ, автоматизации и аналитических инструментов в HR, рост доли проектной, временной и частичной занятости, спрос на программы повышения квалификации и переквалификации, а также развитие межрегиональных программ трудоустройства и мобильности определят облик рынка будущего.
"Авито.Работа" продолжит развивать экосистему сервисов, чтобы помогать бизнесу адаптироваться к изменениям, а соискателям - находить подходящие возможности в любой точке страны. Совместные усилия государства, бизнеса и цифровых платформ позволят создать устойчивый рынок труда, отвечающий вызовам будущего.

