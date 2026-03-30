Авито Работа: подбор персонала можно проводить в едином кабинете

84% работодателей отметили удобство размещения вакансий в кабинете джоб-платформы на Авито Работе, 79% — легкость использования сервиса и 72% оценили скорость найма. Теперь поиск сотрудников проходит быстро и удобно, ведь все инструменты подбора — от откликов и фильтров до аналитики — собраны в одном кабинете.

Для малого и микробизнеса скорость подбора сотрудников напрямую влияет на работу компании: предпринимателям важно быстро находить специалистов, чтобы не замедлять рабочие процессы и не перегружаться задачами найма, сохраняя фокус на развитии и операционном управлении бизнесом.

В микро- и малом бизнесе отдельный HR-отдел встречается не так уж часто, поэтому задачи подбора обычно берут на себя собственники или руководители. Именно решению этой проблемы посвящена новая рекламная кампания Авито Работы: она показывает, что подбор персонала может быть простой и понятной задачей даже для небольших компаний.

Сегодня платформой пользуются 22 млн соискателей по всей стране, что помогает работодателям находить сотрудников как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Чаще всего компании ищут рабочий и линейный персонал (72%), а также офисных сотрудников (59%). В регионах доля поиска рабочих и линейных специалистов достигает 78%.

Сами работодатели также отмечают практическую ценность сервиса: 45% пользователей называют ключевым преимуществом широкую аудиторию кандидатов, 42% — удобство работы с платформой, а 17% — скорость закрытия вакансий.

"По нашим данным, каждый второй работодатель отмечает, что с помощью нашего сервиса можно быстро найти сотрудников, а двое из трёх пользователей довольны скоростью найма. Для малого бизнеса, где собственник решает и операционные, и кадровые задачи, время становится критичным ресурсом. В новой рекламной кампании мы показываем знакомые предпринимателям ситуации — когда важно быстро закрыть вакансию и не отвлекаться от управления бизнесом. Мы хотим напомнить, что даже без собственного HR‑отдела можно нанимать просто и эффективно, чтобы сосредоточиться на главном — развитии своего дела", — комментирует Елена Котусова, CMO Авито Работы.