Авито Работа: подбор персонала можно проводить в едином кабинете

Авито Работа: подбор персонала можно проводить в едином кабинете

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
84% работодателей отметили удобство размещения вакансий в кабинете джоб-платформы на Авито Работе, 79% — легкость использования сервиса и 72% оценили скорость найма. Теперь поиск сотрудников проходит быстро и удобно, ведь все инструменты подбора — от откликов и фильтров до аналитики — собраны в одном кабинете.

Для малого и микробизнеса скорость подбора сотрудников напрямую влияет на работу компании: предпринимателям важно быстро находить специалистов, чтобы не замедлять рабочие процессы и не перегружаться задачами найма, сохраняя фокус на развитии и операционном управлении бизнесом.

В микро- и малом бизнесе отдельный HR-отдел встречается не так уж часто, поэтому задачи подбора обычно берут на себя собственники или руководители. Именно решению этой проблемы посвящена новая рекламная кампания Авито Работы: она показывает, что подбор персонала может быть простой и понятной задачей даже для небольших компаний.

Сегодня платформой пользуются 22 млн соискателей по всей стране, что помогает работодателям находить сотрудников как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Чаще всего компании ищут рабочий и линейный персонал (72%), а также офисных сотрудников (59%). В регионах доля поиска рабочих и линейных специалистов достигает 78%.

Сами работодатели также отмечают практическую ценность сервиса: 45% пользователей называют ключевым преимуществом широкую аудиторию кандидатов, 42% — удобство работы с платформой, а 17% — скорость закрытия вакансий.

"По нашим данным, каждый второй работодатель отмечает, что с помощью нашего сервиса можно быстро найти сотрудников, а двое из трёх пользователей довольны скоростью найма. Для малого бизнеса, где собственник решает и операционные, и кадровые задачи, время становится критичным ресурсом. В новой рекламной кампании мы показываем знакомые предпринимателям ситуации — когда важно быстро закрыть вакансию и не отвлекаться от управления бизнесом. Мы хотим напомнить, что даже без собственного HR‑отдела можно нанимать просто и эффективно, чтобы сосредоточиться на главном — развитии своего дела"— комментирует Елена Котусова, CMO Авито Работы.

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

