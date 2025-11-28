16+
Занятость Экономическая политика

Т2 поддержала первый молодежный карьерный форум "Волжский импульс"

T2, российский оператор мобильной связи, стал партнером форума "Волжский импульс" в Самаре. Мероприятие посетили молодые специалисты, заинтересованные в развитии карьеры, а также представители компаний, которые рассказали о кадровых возможностях. Т2 познакомила молодых людей с программой стажировок, актуальными вакансиями и привилегиями для сотрудников оператора.

Фото: предоставлено пресс-службой T2

Привлечение в команду специалистов — одна из приоритетных задач Т2. Оператор использует различные HR-инструменты, включая работу со студентами профильных вузов, стажерскую программу, курсы для сотрудников. Так, студенты могут официально устроиться в Т2 с гибким графиком на время учебы, посещать тематические тренинги и развиваться под наблюдением куратора.

Компания предлагает сотрудникам ДМС и конструктор льгот с возможностью выбирать компенсации по своему усмотрению. В Т2 действует служба поддержки — работники могут получать бесплатные психологические и юридические консультации, обращаться за помощью в решении налоговых и финансовых вопросов, оставить заявку на подбор ресурсов по уходу за детьми и пожилыми родственниками.

В рамках форума "Волжский импульс" представители Т2 пообщались с молодыми специалистами и узнали, чего те ждут от потенциального места работы. Оператор также рассказал о своей продуктовой линейке, где есть выгодные и актуальные для молодежи тарифы и цифровые сервисы. В финале встречи компания разыграла свой мерч среди участников форума.

