ИТ-холдинг Т1: в России не хватает 10 тысяч специалистов в области ИИ

Российский рынок труда, в том числе в сфере ИТ, замедляется, однако спрос на высококвалифицированные кадры остается высоким. Особенно сильно ощущается нехватка специалистов в сфере кибербезопасности и искусственного интеллекта — дефицит последних оценивается в 10 тысяч. Об этом заявил Антон Степанов, генеральный директор Т1 Облако, на профориентационном форуме в Рязани.

По его словам, молодому поколению специалистов, которые сейчас выходят на рынок труда, следует обратить внимание на направления ИИ-разработки и кибербезопасности, так как именно они определяют технологическую повестку ближайших лет. Только в 2024 году кибермошенники обманули россиян на 300 млрд рублей, что доказывает: без квалификационных кадров в области кибербезопасности страна рискует оставаться уязвимой.

Данная проблема не остается незамеченной со стороны крупных компаний и госструктур, которые больше всего нуждаются в специалистах, способных защитить цифровую инфраструктуру и развивать умные системы по предотвращению угроз. "Подобные профессии особенно выделяются своей востребованностью и перспективами для стремительного профессионального роста", — добавил эксперт.

Степанов также подчеркнул, что бизнес видит, как конкуренция за профессионалов между работодателями усиливается, а уровень требований к специалистам растет во всех регионах. Согласно данным аналитиков, соотношение резюме к вакансиям для "джунов" составляет 16 к 1, в то время как для "сеньоров" этот показатель — 0,5.

По данным ИТ-холдинга Т1 и hh.ru, 26% айтишников из регионов получают предложения переехать в крупные города, но соглашаются лишь 7%. "Эта тенденция подтверждает: регионы становятся все более самостоятельными центрами притяжения для ИТ-специалистов. Мы развиваем образовательные программы, которые помогают приобрести необходимые компетенции для роста в ИТ-сфере, а также создаем рабочие места в Рязани — как в офисе, так и удаленно. Здесь высокий уровень подготовки выпускников и их готовность включаться в реальные проекты с первого дня", — подчеркнул Антон.

Министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Максим Соников отметил, что регион делает ставку на повышение цифровой культуры всех возрастных групп начиная со школьников. Одним из ключевых проектов региона стала программа "Цифровые волонтеры", реализуемая совместно с федеральным проектом "Цифровая Россия".

"Этот проект объединяет молодых инициативных людей и представителей старшего поколения. Школьники и студенты помогают своим ровесникам и взрослым разобраться в цифровых инструментах и правилах безопасности в сети. Они учат, как правильно пользоваться приложениями, оплачивать счета онлайн, оформлять документы и при этом не попасть на уловки кибермошенников. Мы стремимся к тому, чтобы цифровая среда была не источником риска, а помощником в повседневной жизни", — рассказал министр.

Он также отметил, что ИТ в регионе остается одной из самых перспективных отраслей. По его словам, в Рязанской области уже проживают около десяти тысяч жителей, которые работают в сфере ИТ, а новому молодому поколению, для успешного старта в данном направлении, необходимо только получить соответствующее высшее образование.

Министр подчеркнул, что в Рязанской области созданы все условия для этого: вузы региона предлагают современные образовательные программы в сфере цифровых технологий, активно сотрудничают с работодателями и ИТ-компаниями. Это позволяет молодым специалистам получать востребованные компетенции и строить карьеру в регионе.