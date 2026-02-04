Суд забрал участки бизнесмена Алексея Шаповалова по просьбе Генпрокуратуры

В среду, 4 февраля, Октябрьский районный суд Самары рассмотрел гражданское дело по иску заместителя Генерального прокурора РФ к ООО "Омега", ее владельцу Алексею Шаповалову и бывшему мэру Саратова Юрию Аксененко. Прокуратура просила вернуть в доход государства земельные участки бывшего завода "Карат+". Их общая площадь составляет 28 тыс. кв. м. и находятся они в историческом центре Саратова.

"Установлены обстоятельства, свидетельствующие о допущенных нарушениях законодательства о противодействии коррупции: гражданином Л. — при исполнении им полномочий министра промышленности Саратовской области, и гражданином А. — в период исполнения им полномочий главы администрации города Саратова. Данные нарушения выразились в последующем незаконном выводе земельных участков из состава земель государственного земельного фонда и их отчуждении путем ряда сделок с аффилированными компаниями в пользу строительного холдинга", — сообщили в объединенной пресс-службе судов Самарской области.

"А." - это Юрий Аксененко. "Л." - Сергей Лисовский (он умер в 2022 году). Лисовского называют конечным бенефициаром группы "Карат", которой незаконно и перешли земли. В 2006 г. участки перешли уже структурам Алексея Шаповалова. Последний поделил земли для коммерческой застройки. Все это узнала Генпрокуратура и обратилась в суд.

"Исковые требования удовлетворены в полном объеме, решение суда обращено к немедленному исполнению. Обращение земель в доход Российской Федерации произведено судом в целях пресечения легализации, полученных в результате незаконных действий активов, возврата земель в состав государственного земельного фонда и недопущения вовлечения в гражданский оборот коррупционных доходов", — рассказали в пресс-службе самарских судов.

