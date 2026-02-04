16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Суд решил, что самарский стадион "Буревестник" должны вернуть городу Суд забрал участки бизнесмена Алексея Шаповалова по просьбе Генпрокуратуры В Самаре предложили установить механизированные двухуровневые парковки Вышел новый сезон мультипликационных роликов для школьников о цифровой безопасности Тольяттинский застройщик не смог оспорить отзыв разрешения на превышение этажности

Экономика и бизнес

Суд забрал участки бизнесмена Алексея Шаповалова по просьбе Генпрокуратуры

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 164
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 4 февраля, Октябрьский районный суд Самары рассмотрел гражданское дело по иску заместителя Генерального прокурора РФ к ООО "Омега", ее владельцу Алексею Шаповалову и бывшему мэру Саратова Юрию Аксененко. Прокуратура просила вернуть в доход государства земельные участки бывшего завода "Карат+". Их общая площадь составляет 28 тыс. кв. м. и находятся они в историческом центре Саратова.

"Установлены обстоятельства, свидетельствующие о допущенных нарушениях законодательства о противодействии коррупции: гражданином Л. — при исполнении им полномочий министра промышленности Саратовской области, и гражданином А. — в период исполнения им полномочий главы администрации города Саратова. Данные нарушения выразились в последующем незаконном выводе земельных участков из состава земель государственного земельного фонда и их отчуждении путем ряда сделок с аффилированными компаниями в пользу строительного холдинга", — сообщили в объединенной пресс-службе судов Самарской области.

"А." - это Юрий Аксененко. "Л." - Сергей Лисовский (он умер в 2022 году). Лисовского называют конечным бенефициаром группы "Карат", которой незаконно и перешли земли. В 2006 г. участки перешли уже структурам Алексея Шаповалова. Последний поделил земли для коммерческой застройки. Все это узнала Генпрокуратура и обратилась в суд.

"Исковые требования удовлетворены в полном объеме, решение суда обращено к немедленному исполнению. Обращение земель в доход Российской Федерации произведено судом в целях пресечения легализации, полученных в результате незаконных действий активов, возврата земель в состав государственного земельного фонда и недопущения вовлечения в гражданский оборот коррупционных доходов", — рассказали в пресс-службе самарских судов.
 

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №29

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:49 Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.

Юрий Пестриков 31 декабря 2025 11:25 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... Жигулёвск pestrikov_y@mail.ru Пестриков Юрий Геннадьевич 88 лет.

Юрий Пестриков 31 декабря 2025 11:16 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... вполне обоснованы замечания - для горячих голов; ... могу предложить на КОМАНДНОЕ ОСВОЕНИЕ;... давнишний проект (пенсионера - буду консультантом и не более ) ... космический БУРАН - пролётом по НАПРАВЛЯЮЩИМ приземлённым БЫКоторам (на 30 авто на первом этаже и 120 их хозяев под прозрачном куполом второго этажа) - по просторам РОССИИ и не только ...позовите и я приеду - Жигулёвск.

Юрий Пестриков 07 декабря 2025 10:28 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... хочу поделиться ИННОВАЦИЯМИ ПРОЛЁТНОГО ТРАНСПОРТА - с КЕМ связаться ...

Юрий Пестриков 06 декабря 2025 21:20 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... правительство Самарской обл выделило 5,3 млрд - потрем ручонками ... есть над чем работать - теперячя и транспорт будущего рассмотрим ... и на ТАКСИ ПЕРЕЛЁТНОЕ хватит ... и на ВСЕПОГОДНЫЕ путепроводы ...

Фото на сайте

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1