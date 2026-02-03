Авито: большинство жителей Самары ценят здоровье и физическую активность

64% жителей Самары занимаются спортом, при этом самым популярным форматом занятий в 2026 году стали домашние тренировки через фитнес-приложения. Авито Реклама и Авито Услуги провели опрос среди 10 тыс. совершеннолетних россиян, чтобы выяснить их отношение к фитнесу в 2026 году.
Большинство жителей Самары поддерживают физическую активность: 36% опрошенных делают это время от времени, 28% тренируются регулярно. Ещё 16% пока не начали тренировки, но намерены взяться за себя в 2026 году. Почти пятая часть опрошенных (19%) не занимаются и не планируют в ближайшее время.
Одним из источников информации о выгодных предложениях фитнес-клубов для жителей Самары являются сайты с объявлениями и маркетплейсы.
Самый популярный формат физической активности в 2026 году — занятия через приложения: этот вариант выбирают 49% участников опроса. Тренировки в фитнес-клубе привлекают — 34% респондентов, бег и уличные тренировки — 26%. Онлайн-тренировки рассматривают 24% опрошенных, танцевальные направления — 17%. Йога, пилатес и растяжка, как и групповые занятия, интересуют по 16% участников. Персональные тренировки выбирают 7% респондентов.
Какие форматы тренировок вы рассматриваете для занятий в 2026 году?
|
Формат
|
Доля ответов респондентов %
|
Домашние тренировки по приложениям
|
49%
|
Тренажерный зал
|
34%
|
Бег и уличные тренировки
|
26%
|
Онлайн-тренировки
|
24%
|
Танцевальные направления
|
17%
|
Йога, пилатес, растяжка
|
16%
|
Групповые занятия
|
16%
|
Персональные тренировки
|
7%
Среди тех, кто планирует тренироваться в 2026 году, большинство респондентов (77%) ставят себе цели. Так, 32% планируют достичь определенного спортивного результата, 19% ставят план по числу тренировок, а 16% собираются чаще посещать спортзал. Ещё 18% давали себе обещания, связанные с фитнесом или здоровьем, но без конкретных целей.
Главная причина нерегулярных занятий — нехватка времени (37%). На втором месте — недостаток мотивации (36%). Усталость после работы или учёбы мешает 32% респондентов. Проблемы со здоровьем отмечают 23% опрошенных, стеснение или неуверенность в себе — 18%. Высокая стоимость занятий или абонементов останавливает 12% участников опроса. Ещё 10% не понимают, с чего начать и как правильно заниматься, а 7% не имеют подходящего зала, студии или площадки рядом.
Желание улучшить физическую форму — главная мотивация для начала тренировок в январе — так ответили более половины респондентов (53%). Для 36% важным стимулом стала забота о самочувствии и рост энергии. Пример друзей или близких мотивирует 21% участников опроса, новогодние обещания — 16%. Рекомендации тренеров или врачей, акции и скидки фитнес-клубов, а также контент в соцсетях стали мотиваторами для 9% респондентов соответственно.
"Среди респондентов растет запрос на гибкие и доступные форматы занятия спортом. При этом реклама на классифайде становится важным источником информации о фитнес-предложениях — каждый десятый опрошенный узнает о них именно здесь. Площадка показывает аудитории релевантные предложения в момент активного поиска — те варианты, которые соответствуют их намерениям", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.
Большинство жителей Самары (32%) готовы тратить на фитнес и тренировки до 5 000 рублей в месяц. Ещё 28% планируют бюджет от 5 001 до 10 000 рублей, а 11% — от 10 001 до 20 000 рублей. На бюджет от 20 001 до 30 000 рублей рассчитывают 4% опрошенных. Суммы от 30 001 до 50 000 рублей в месяц готовы тратить 2% респондентов, а свыше 50 000 рублей — 3%. Средний ежемесячный бюджет на спортивные занятия составляет около 10 300 рублей.
Сколько в среднем в месяц вы готовы тратить на фитнес и тренировки?
|
Бюджет
|
Доля ответов респондентов %
|
До 5 000 рублей
|
32%
|
5 001 — 10 000 рублей
|
28%
|
10 001 — 20 000 рублей
|
11%
|
20 001 — 30 000 рублей
|
4%
|
30 001 — 50 000 рублей
|
2%
|
Более 50 000 рублей
|
3%
Последние комментарии
А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.
... Жигулёвск pestrikov_y@mail.ru Пестриков Юрий Геннадьевич 88 лет.
... вполне обоснованы замечания - для горячих голов; ... могу предложить на КОМАНДНОЕ ОСВОЕНИЕ;... давнишний проект (пенсионера - буду консультантом и не более ) ... космический БУРАН - пролётом по НАПРАВЛЯЮЩИМ приземлённым БЫКоторам (на 30 авто на первом этаже и 120 их хозяев под прозрачном куполом второго этажа) - по просторам РОССИИ и не только ...позовите и я приеду - Жигулёвск.
... хочу поделиться ИННОВАЦИЯМИ ПРОЛЁТНОГО ТРАНСПОРТА - с КЕМ связаться ...
... правительство Самарской обл выделило 5,3 млрд - потрем ручонками ... есть над чем работать - теперячя и транспорт будущего рассмотрим ... и на ТАКСИ ПЕРЕЛЁТНОЕ хватит ... и на ВСЕПОГОДНЫЕ путепроводы ...