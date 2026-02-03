16+
Экономика и бизнес

Авито: большинство жителей Самары ценят здоровье и физическую активность

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
64% жителей Самары занимаются спортом, при этом самым популярным форматом занятий в 2026 году стали домашние тренировки через фитнес-приложения. Авито Реклама и Авито Услуги провели опрос среди 10 тыс. совершеннолетних россиян, чтобы выяснить их отношение к фитнесу в 2026 году.

Большинство жителей Самары поддерживают физическую активность: 36% опрошенных делают это время от времени, 28% тренируются регулярно. Ещё 16% пока не начали тренировки, но намерены взяться за себя в 2026 году. Почти пятая часть опрошенных (19%) не занимаются и не планируют в ближайшее время.

Одним из источников информации о выгодных предложениях фитнес-клубов для жителей Самары являются сайты с объявлениями и маркетплейсы.

Самый популярный формат физической активности в 2026 году — занятия через приложения: этот вариант выбирают 49% участников опроса. Тренировки в фитнес-клубе привлекают — 34% респондентов, бег и уличные тренировки — 26%. Онлайн-тренировки рассматривают 24% опрошенных, танцевальные направления — 17%. Йога, пилатес и растяжка, как и групповые занятия, интересуют по 16% участников. Персональные тренировки выбирают 7% респондентов.

Какие форматы тренировок вы рассматриваете для занятий в 2026 году?

Формат

Доля ответов респондентов %

Домашние тренировки по приложениям

49%

Тренажерный зал

34%

Бег и уличные тренировки

26%

Онлайн-тренировки

24%

Танцевальные направления

17%

Йога, пилатес, растяжка

16%

Групповые занятия

16%

Персональные тренировки

7%

Среди тех, кто планирует тренироваться в 2026 году, большинство респондентов (77%) ставят себе цели. Так, 32% планируют достичь определенного спортивного результата, 19% ставят план по числу тренировок, а 16% собираются чаще посещать спортзал. Ещё 18% давали себе обещания, связанные с фитнесом или здоровьем, но без конкретных целей.

Главная причина нерегулярных занятий — нехватка времени (37%). На втором месте — недостаток мотивации (36%). Усталость после работы или учёбы мешает 32% респондентов. Проблемы со здоровьем отмечают 23% опрошенных, стеснение или неуверенность в себе — 18%. Высокая стоимость занятий или абонементов останавливает 12% участников опроса. Ещё 10% не понимают, с чего начать и как правильно заниматься, а 7% не имеют подходящего зала, студии или площадки рядом.

Желание улучшить физическую форму — главная мотивация для начала тренировок в январе — так ответили более половины респондентов (53%). Для 36% важным стимулом стала забота о самочувствии и рост энергии. Пример друзей или близких мотивирует 21% участников опроса, новогодние обещания — 16%. Рекомендации тренеров или врачей, акции и скидки фитнес-клубов, а также контент в соцсетях стали мотиваторами для 9% респондентов соответственно.

"Среди респондентов растет запрос на гибкие и доступные форматы занятия спортом. При этом реклама на классифайде становится важным источником информации о фитнес-предложениях — каждый десятый опрошенный узнает о них именно здесь. Площадка показывает аудитории релевантные предложения в момент активного поиска — те варианты, которые соответствуют их намерениям", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

Большинство жителей Самары (32%) готовы тратить на фитнес и тренировки до 5 000 рублей в месяц. Ещё 28% планируют бюджет от 5 001 до 10 000 рублей, а 11% — от 10 001 до 20 000 рублей. На бюджет от 20 001 до 30 000 рублей рассчитывают 4% опрошенных. Суммы от 30 001 до 50 000 рублей в месяц готовы тратить 2% респондентов, а свыше 50 000 рублей — 3%. Средний ежемесячный бюджет на спортивные занятия составляет около 10 300 рублей.

Сколько в среднем в месяц вы готовы тратить на фитнес и тренировки?

Бюджет

Доля ответов респондентов %

До 5 000 рублей

32%

5 001 — 10 000 рублей

28%

10 001 — 20 000 рублей

11%

20 001 — 30 000 рублей

4%

30 001 — 50 000 рублей

2%

Более 50 000 рублей

3%

