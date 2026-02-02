16+
Экономика и бизнес

Акции "Фосфохима" планируется включить в конкурсную массу банкротящегося Николая Тарана

ТОЛЬЯТТИ. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Финансовый управляющий находящегося в банкротстве Николя Тарана Дмитрий Лобанов обратился в Арбитражный суд Самарской области с ходатайством о возврате в собственность Тарана акций тольяттинского АО "Фосфохим". Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел ВАС (КАД ВАС).

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Дмитрий Лобанов просит суд признать недействительными действия Николая Тарана по передаче 10% доли в ООО "Люжен" Алене Таран, а также признать его единственным владельцем этого общества - вместо Алены Таран и Sylvestrus Trading Limited (BVI). Помимо этого, управляющий настаивает на признании недействительным решения об увеличении уставного капитала "Фосфохима" путем размещения дополнительных акций в количестве 41,6 млн штук. Также Лобанов намерен оспорить совокупность сделок, проведенных ООО "Люжен" и Sylvestrus Trading Limited (BVI) по отчуждению акций АО "Фосфохим", признать на них права Тарана и включить эти акции в конкурсную массу в рамках дела о его банкротстве. 

Напомним, Николай Таран в прошлом был председателем правления АО "Банк "АВБ" и владельцем ТЦ "Вертикаль". Банкротство Тарана стартовало еще в 2023 году, совокупный размер его задолженности перед кредиторами превышает 100 млрд рублей. 

Также в отношении Николая Тарана как председателя Автовазбанка возбуждено уголовное дело. Ему и экс-президенту кредитного учреждения Елене Казымовой вменяют 60 эпизодов хищения и легализации денег банка, Росската и ПАО НБ "Траст". Николай Таран находится в международном розыске. 

АО "Фосфохим", по данным, предоставленным редакции аналитиками Seldon.Basis, основано в 1993 году. Оно специализируется на производстве меди. Выручка предприятия по итогам 2024 года составила 4,77 млрд руб., чистая прибыль - 108,8 млн рублей. Генеральным директором общества является Владимир Остудин. Также он является руководителем некоторых других обществ, подконтрольных через другие организации Алексею Золотареву, бенефициару федерального холдинга "Транслом". В начале 2022 г. сообщалось о сделке по продаже "Фосфохима" структурам Алексея Золотарева. 

