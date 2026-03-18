Авито Авто: LADA, TENET и HAVAL — самые популярные новые авто в "Избранном" у жителей Самарской области в сегменте до 3 млн рублей

Эксперты Авито Авто изучили предпочтения жителей Самарской области в 2026 году и выяснили, какие новые автомобили стоимостью от 1 до 3 млн руб. пользователи чаще всего добавляли в раздел "Избранное". Лидерами по популярности стали LADA, TENET и HAVAL.

Пользователи обычно сохраняют в "Избранном" авто, которые они с большой долей вероятности готовы приобрести. По данным Авито Авто, 34% среди тех, кто добавляет объявления в "Избранное", планируют покупку в ближайшие 3 месяца, а ещё 23% — в течение года.

В 2026 году жители Самарской области чаще всего добавляли в "Избранное" отечественные авто — лидером по доле в таких объявлениях стала LADA (47%). За ней следуют TENET, который выпускается с 2025 года в Калуге (10,5%), HAVAL (9,7%), Chery (5,9%), Belgee (5,3%) и OMODA (3%), а также Solaris (3,3%). В число самых востребованных моделей вошли: LADA Niva Travel (7%), LADA Granta (6,1%), TENET T4 (6%), LADA Vesta (6%) и LADA Iskra (5,6%).

Самыми быстрыми темпами росла популярность HAVAL: жители Самарской области включали их в "Избранное" почти втрое чаще, чем годом ранее. Для Solaris показатель вырос на 64%, для LADA — на 32%. Среди моделей лидировали Belgee X50 (показатель увеличился более чем в 6 раз), Solaris HC (более чем в 6 раз), HAVAL M6 (более чем в 5 раз), LADA Niva Travel (более чем в 4,5 раза), HAVAL Jolion (почти в 4 раза), Solaris KRS (более чем в 3,5 раза) и LADA Niva Legend (более чем вдвое).

"Мы отметили, что наши пользователи стали чаще добавлять объявления в "Избранное": доля таких предложений за год выросла с 50 до 65% в целом по России. Это говорит о том, что покупатели активно изучают рынок, сравнивают и сохраняют понравившиеся варианты. С учетом цикла покупки авто, который сейчас занимает 2-3 месяца, это может говорить о постепенном формировании отложенного спроса: клиенты следят за интересующими их предложениями и выжидают подходящий момент для покупки, когда производители и дилеры готовы будут дать наиболее выгодные условия", — комментирует Артем Хомутинников руководитель продаж направления "Новые авто" в Авито.