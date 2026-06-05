На ПМЭФ-2026 обсудили развитие промышленных МСП в регионах

В среду, 3 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума состоялась сессия "Как развиваются промышленные МСП в регионах: кооперация, экспорт, инвестпроекты". Представители власти, институтов развития, финансового сектора и промышленного бизнеса обсудили ключевые условия роста производственных предприятий малого и среднего бизнеса в регионах России.

Организатором сессии выступал Межрегиональный союз "Клуб молодых промышленников".

В дискуссии приняли участие статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов, член правления, заместитель генерального директора Корпорации МСП Никита Банцекин, первый заместитель председателя правительства Еврейской автономной области Евгений Пономаренко, врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков, заместитель председателя правления Совкомбанка Дмитрий Барышников, управляющий директор Авито Работы Антон Уваров, а также руководители промышленных предприятий из различных регионов страны, которые представили практические кейсы импортозамещения, локализации производства, роботизации и экспортного развития.

"Сегодня промышленные МСП - важнейший элемент технологического суверенитета страны. Производственные компании малого и среднего бизнеса быстрее всего осваивают новые ниши, запускают импортозамещающие производства, формируют кооперационные связи между регионами и выходят на экспортные рынки. Наша задача - объединить на одной площадке представителей власти, институтов развития и бизнеса, чтобы обсудить реальные механизмы роста промышленного сектора и тиражировать наиболее успешные региональные практики", - отметил модератор дискуссии, председатель правления Клуба молодых промышленников Антон Ковалев.

Участники обсудили развитие производственной кооперации между МСП и крупным бизнесом, доступность финансовых инструментов для реализации инвестпроектов, поддержку экспортно ориентированных предприятий, развитие промышленных парков и кластеров, кадровое обеспечение отрасли, а также роботизацию и локализацию высокотехнологичных производств.

"Одна из основных задач повысить информированность бизнеса, что происходит в соседних регионах, какой там предпринимательский климат и иные параметры ведения деятельности. Это поможет найти кооперационных партнеров в разных форматах. Первый формат не предполагает территориальную общность производства - поставочная модель. Главное, чтобы это было эффективно с логистической точки зрения. У нас были проведены мероприятия биржи промкооперации. В 2025 году свыше 200 компаний приняли участие, но это только начало. Порядка 300 кооперационных цепочек уже было создано благодаря ее работе. Второй формат - промышленные кластеры. Этот механизм позволяет создавать внутри кластера крупные отраслевые производства. Он стимулирует межрегиональную кооперацию. Здесь ключевую роль в части повышения информированности играет ГИСП. Сейчас более 50 тыс. промышленных предприятий в ГИСПе. Это количество предприятий позволяет нам проводить необходимый анализ данных и обеспечивать кооперацию, создавать партнерские сервисы. Отмечу, что кооперация важна не только для выстраивания цепочек внутри рынка, но и для выхода на рынки экспортные" - подчеркнул статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

Особое внимание было уделено реальным примерам развития промышленных предприятий в регионах, включая проекты локализации производств, расширения экспортных поставок в страны ЕАЭС и внедрения цифровых решений для промышленной кооперации.

"Малые и средние промышленные предприятия являются важной частью экономики Самарской области. Из 4 тысяч промышленных предприятий региона только порядка 630 относятся к крупному бизнесу, все остальные - это предприятия МСП. Сегодня в регионе действуют 13 промышленных кластеров, и к концу 2026 года мы планируем увеличить их количество до 20. Мы видим, что кооперация внутри кластеров дает реальный результат - растут выручка предприятий и объемы производства. В соответствии с курсом губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева мы открыты к сотрудничеству и каждому предприятию окажем всестороннюю поддержку" - отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Отдельной темой стала роботизация производства и поддержка высокотехнологичных проектов.

По итогам дискуссии участники отметили необходимость дальнейшего развития инструментов производственной кооперации, поддержки инвестиционных проектов, расширения экспортных возможностей промышленных МСП и тиражирования успешных региональных практик на федеральном уровне.