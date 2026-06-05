На ПМЭФ-2026 обсудили развитие промышленных МСП в регионах

В среду, 3 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума состоялась сессия "Как развиваются промышленные МСП в регионах: кооперация, экспорт, инвестпроекты". Представители власти, институтов развития, финансового сектора и промышленного бизнеса обсудили ключевые условия роста производственных предприятий малого и среднего бизнеса в регионах России.
Организатором сессии выступал Межрегиональный союз "Клуб молодых промышленников".
В дискуссии приняли участие статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов, член правления, заместитель генерального директора Корпорации МСП Никита Банцекин, первый заместитель председателя правительства Еврейской автономной области Евгений Пономаренко, врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков, заместитель председателя правления Совкомбанка Дмитрий Барышников, управляющий директор Авито Работы Антон Уваров, а также руководители промышленных предприятий из различных регионов страны, которые представили практические кейсы импортозамещения, локализации производства, роботизации и экспортного развития.
"Сегодня промышленные МСП - важнейший элемент технологического суверенитета страны. Производственные компании малого и среднего бизнеса быстрее всего осваивают новые ниши, запускают импортозамещающие производства, формируют кооперационные связи между регионами и выходят на экспортные рынки. Наша задача - объединить на одной площадке представителей власти, институтов развития и бизнеса, чтобы обсудить реальные механизмы роста промышленного сектора и тиражировать наиболее успешные региональные практики", - отметил модератор дискуссии, председатель правления Клуба молодых промышленников Антон Ковалев.
Участники обсудили развитие производственной кооперации между МСП и крупным бизнесом, доступность финансовых инструментов для реализации инвестпроектов, поддержку экспортно ориентированных предприятий, развитие промышленных парков и кластеров, кадровое обеспечение отрасли, а также роботизацию и локализацию высокотехнологичных производств.
"Одна из основных задач повысить информированность бизнеса, что происходит в соседних регионах, какой там предпринимательский климат и иные параметры ведения деятельности. Это поможет найти кооперационных партнеров в разных форматах. Первый формат не предполагает территориальную общность производства - поставочная модель. Главное, чтобы это было эффективно с логистической точки зрения. У нас были проведены мероприятия биржи промкооперации. В 2025 году свыше 200 компаний приняли участие, но это только начало. Порядка 300 кооперационных цепочек уже было создано благодаря ее работе. Второй формат - промышленные кластеры. Этот механизм позволяет создавать внутри кластера крупные отраслевые производства. Он стимулирует межрегиональную кооперацию. Здесь ключевую роль в части повышения информированности играет ГИСП. Сейчас более 50 тыс. промышленных предприятий в ГИСПе. Это количество предприятий позволяет нам проводить необходимый анализ данных и обеспечивать кооперацию, создавать партнерские сервисы. Отмечу, что кооперация важна не только для выстраивания цепочек внутри рынка, но и для выхода на рынки экспортные" - подчеркнул статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.
Особое внимание было уделено реальным примерам развития промышленных предприятий в регионах, включая проекты локализации производств, расширения экспортных поставок в страны ЕАЭС и внедрения цифровых решений для промышленной кооперации.
"Малые и средние промышленные предприятия являются важной частью экономики Самарской области. Из 4 тысяч промышленных предприятий региона только порядка 630 относятся к крупному бизнесу, все остальные - это предприятия МСП. Сегодня в регионе действуют 13 промышленных кластеров, и к концу 2026 года мы планируем увеличить их количество до 20. Мы видим, что кооперация внутри кластеров дает реальный результат - растут выручка предприятий и объемы производства. В соответствии с курсом губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева мы открыты к сотрудничеству и каждому предприятию окажем всестороннюю поддержку" - отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.
Отдельной темой стала роботизация производства и поддержка высокотехнологичных проектов.
По итогам дискуссии участники отметили необходимость дальнейшего развития инструментов производственной кооперации, поддержки инвестиционных проектов, расширения экспортных возможностей промышленных МСП и тиражирования успешных региональных практик на федеральном уровне.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.