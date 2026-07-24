АО "Транснефть - Приволга" содействует развитию инженерной и социальной инфраструктуры сельских территорий

АО "Транснефть - Приволга" реализует программу социального партнерства, направленную на повышение качества жизни в регионах присутствия. Предприятие оказывает поддержку проектам государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", способствуя созданию современной инженерной и социальной инфраструктуры в сельских населенных пунктах Самарской области. Благодаря чему для жителей создаются более комфортные условия для жизни, работы и воспитания детей.

В настоящее время при поддержке АО "Транснефть - Приволга" ведутся проекты комплексного развития сельских территорий в Нефтегорском, Исаклинском и Большеглушицком районах Самарской области.

В селе Утевка завершена реконструкция водозабора, благодаря чему повысились надежность системы водоснабжения и качество питьевой воды. Введены в эксплуатацию очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 500 кубических метров в сутки. Новый объект способствует повышению экологической безопасности и создает условия для дальнейшего развития населенного пункта. Продолжается строительство детской школы искусств, открытие которой запланировано на 2027 год. Учреждение станет современным образовательным пространством, где дети смогут развивать свои творческие способности.

В селе Исаклы завершен капитальный ремонт водопроводных сетей, что позволило повысить надежность коммунальной инфраструктуры и качество водоснабжения. Кроме того, построена тепловая сеть ко всему посёлку и обеспечено стабильное теплоснабжение.

В селе Большая Глушица продолжается реконструкция канализационных очистных сооружений с целью повышения эффективности очистки сточных вод, улучшения экологической обстановки и создания дополнительных возможностей для развития инженерной инфраструктуры муниципального района.

"Комплексное развитие сельских территорий невозможно без надежного партнерства государства и социально ответственного бизнеса. "Транснефть - Приволга" на протяжении многих лет остается одним из ключевых партнеров Самарской области. Благодаря этому сотрудничеству в сельских населенных пунктах появляются современные объекты инженерной и социальной инфраструктуры, качество жизни людей становится выше", — отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Сергей Посашков.