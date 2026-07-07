АО "Транснефть - Приволга" повысило надежность производственной инфраструктуры в Волгоградской и Самарской областях

АО "Транснефть - Приволга" завершило реконструкцию и подключение участков магистрального нефтепровода (МН) Гурьев — Куйбышев в Самарской области и участка подводного перехода МН Куйбышев — Тихорецк через р. Сандату в Волгоградской области. Общая протяженность замененных участков составила почти 9 км.

Проведена плановая замена трех участков линейной части трубопровода Гурьев — Куйбышев. При реконструкции были использованы отечественные электросварные трубы из углеродистой стали высокого класса прочности, рассчитанные на эксплуатацию при низких температурах. Трубы имеют заводское изоляционное покрытие и отличаются повышенной устойчивостью к коррозии. Обеспечена электрохимзащита замененных участков.

Подключение участков к системе действующих магистральных нефтепроводов было выполнено во время плановой 72‑часовой остановки транспортировки нефти с учетом всех требований природоохранного законодательства и неукоснительным соблюдением правил промышленной безопасности. Перед подключением проведены гидравлические испытания нефтепровода на прочность и герметичность, а также внутритрубная диагностика.

Также в регламентные сроки проведено подключение резервной нитки подводного перехода МН Куйбышев — Тихорецк. Протяженность участка составила 0,72 км.

Кроме того, в июне выполнен комплекс предупредительных ремонтных работ. Так, на линейной части нефтепровода Бугуруслан — Сызрань вырезаны два дефектных участка, на МН Бавлы — Куйбышев заменены две единицы запорной арматуры. На линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Кротовка" проведен средний ремонт задвижки и замена обратного клапана, на блочной комплектно-насосной станции "Поповка" проведено переподключение магистрального насосного агрегата после замены коллектора, а на приемо-сдаточном пункте "Сызранский" заменены участки технологических трубопроводов.

В настоящее время транспортировка нефти по всем магистральным нефтепроводам осуществляется в штатном режиме.

Обновление производственной инфраструктуры АО "Транснефть - Приволга" является одним из главных направлений программы технического перевооружения и реконструкции объектов. Цель — повышение эксплуатационной надежности линейной части МН и оборудования площадочных объектов.