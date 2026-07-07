АО "Транснефть - Приволга" повысило надежность производственной инфраструктуры в Волгоградской и Самарской областях

АО "Транснефть - Приволга" завершило реконструкцию и подключение участков магистрального нефтепровода (МН) Гурьев — Куйбышев в Самарской области и участка подводного перехода МН Куйбышев — Тихорецк через р. Сандату в Волгоградской области. Общая протяженность замененных участков составила почти 9 км.
Проведена плановая замена трех участков линейной части трубопровода Гурьев — Куйбышев. При реконструкции были использованы отечественные электросварные трубы из углеродистой стали высокого класса прочности, рассчитанные на эксплуатацию при низких температурах. Трубы имеют заводское изоляционное покрытие и отличаются повышенной устойчивостью к коррозии. Обеспечена электрохимзащита замененных участков.
Подключение участков к системе действующих магистральных нефтепроводов было выполнено во время плановой 72‑часовой остановки транспортировки нефти с учетом всех требований природоохранного законодательства и неукоснительным соблюдением правил промышленной безопасности. Перед подключением проведены гидравлические испытания нефтепровода на прочность и герметичность, а также внутритрубная диагностика.
Также в регламентные сроки проведено подключение резервной нитки подводного перехода МН Куйбышев — Тихорецк. Протяженность участка составила 0,72 км.
Кроме того, в июне выполнен комплекс предупредительных ремонтных работ. Так, на линейной части нефтепровода Бугуруслан — Сызрань вырезаны два дефектных участка, на МН Бавлы — Куйбышев заменены две единицы запорной арматуры. На линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Кротовка" проведен средний ремонт задвижки и замена обратного клапана, на блочной комплектно-насосной станции "Поповка" проведено переподключение магистрального насосного агрегата после замены коллектора, а на приемо-сдаточном пункте "Сызранский" заменены участки технологических трубопроводов.
В настоящее время транспортировка нефти по всем магистральным нефтепроводам осуществляется в штатном режиме.
Обновление производственной инфраструктуры АО "Транснефть - Приволга" является одним из главных направлений программы технического перевооружения и реконструкции объектов. Цель — повышение эксплуатационной надежности линейной части МН и оборудования площадочных объектов.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее