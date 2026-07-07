Стартовала аккредитация СМИ на Спартакиаду народов России 2026

Дан официальный старт приема заявок от представителей средств массовой информации на аккредитацию для освещения Спартакиады народов России 2026 — главного спортивного события года в стране. Соревнования с участием сильнейших атлетов страны пройдут с августа по октябрь в семи регионах России.

Регистрация представителей СМИ, фотокорреспондентов и телевизионных групп осуществляется на специализированном портале. Аккредитационный бейдж будет действовать на всех площадках, принимающих соревнования Спартакиады.

Ссылки для регистрации:

— Для представителей печатных и интернет-СМИ

— Для фотокорреспондентов

— Для телевизионных групп

В июне делегация Федеральной дирекции спортмероприятий проинспектировала объекты Самарской области, на которых будут проводиться соревнования.

Пляж под Первомайским спуском в Самаре традиционно является местом притяжения для любителей пляжных видов спорта. В августе здесь возведут специализированный стадион. В рамках Спартакиады тут пройдут соревнования по пляжному волейболу среди мужских и женских команд.

В Автограде соревнования Спартакиады будут принимать два объекта: в универсальном спортивном комплексе "Олимп" пройдут турниры по гандболу среди мужских и женских команд, а яхт-клуб "Остров сокровищ" станет местом проведения парусной регаты в олимпийских классах яхт.

Фото: Самарская областная федерация парусного спорта, Минспорт Самарской области

Министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская подчеркнула, что регион имеет успешный опыт проведения крупнейших международных турниров, включая Чемпионат мира по футболу и Российско-Китайские молодежные игры. Ожидается, что в соревнованиях в регионе примут участие более тысячи спортсменов и судей.

И что важно для болельщиков, вход на полуфинальные и финальные матчи по гандболу и пляжному волейболу в Самарской области будет бесплатным.

С 25 июня по 1 июля на акватории Волги в Тольятти прошла ежегодная "Поволжская регата" — всероссийские соревнования по парусному спорту, которые стали отборочным этапом для участников Спартакиады народов России. На волжских просторах определились имена тех, кто представит свои регионы в парусных дисциплинах на главных стартах года. В их числе — спортсмены из Самарской области.

На базе гандбольного клуба "Лада" будет сформирована сборная команда региона, которая примет участие в турнире по женскому гандболу. Тольяттинки вышли из отпуска 4 июля и уже приступили к подготовке к новому сезону. С 14 по 28 июля они проведут сбор в Беларуси на базе республиканского центра олимпийской подготовки "Стайки". По возвращении команда продолжит форсированную подготовку к сезону. Ускоренные темпы традиционной летней работы обусловлены участием в первом ответственном испытании нового соревновательного цикла — домашней Спартакиаде народов России, которая соберет в Тольятти всех сильнейших гандболисток и гандболистов страны.

В соревнованиях по пляжному волейболу Самарскую область готовится представить команда, в составе которой Евгений Беглов и Илья Топчиев. В июле самарцы тренируются на родном песке и участвуют в соревнованиях ПФО.

Напомним, в 2026 г. Спартакиаде народов России возвращено историческое название, что символизирует преемственность традиций, укрепление единства и национальной идентичности через спорт. Мероприятие проводится по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках Года единства народов России по инициативе Минспорта России.

Министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев отметил:

"Спартакиада народов России — ключевой этап отбора в сборную России на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Символично, что главное комплексное национальное соревнование года вернулось к своему историческому названию. Результаты сборных России на первых крупных международных турнирах после возвращения показывают, что уровень подготовки наших команд остается высоким. Мы увидим высокий уровень конкуренции. Приглашаю всех следить за противостоянием сильнейших спортсменов России".

Соревнования пройдут в Свердловской области (центральная площадка), Республике Башкортостан, Республике Татарстан, Калининградской, Омской, Самарской и Челябинской областях. Церемония открытия состоится 8 августа, закрытия — в Уфе.

В программе — 43 олимпийских вида спорта, включая самбо, и 362 комплекта наград. Ожидается участие более 9 тысяч спортсменов, представляющих сборные регионов.

Презентация Спартакиады состоялась на стенде Минспорта России в рамках Петербургского международного экономического форума в июне.