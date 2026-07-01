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Олимпийские Спорт

Гандбольную "Ладу" пополнила Анна Локян

ТОЛЬЯТТИ. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На основании договора аренды, рассчитанного на один сезон, состав гандбольной "Лады" пополнила Анна Локян, сообщает пресс-служба автозаводчанок.

Фото: "Лада" ГК

Правами на 21-летнюю гандболистку обладает "Ростов-Дон", воспитанницей которого она является. Профессиональная карьера Анны стартовала в Ставрополе. Позапрошлый сезон она начинала в основном составе ростовского клуба, за который провела шесть матчей, забив четыре гола. А затем в течение полутора лет отыграла на правах аренды за АГУ-"Адыиф". В минувшем сезоне Локян стала четвертым бомбардиром майкопского клуба, забросив в 27 играх 76 мячей.

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