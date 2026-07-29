Стали известны подробности проведения Спартакиады народов России в Самарской области

В Самаре состоялась пресс-конференция, посвященная проведению Спартакиады народов России — главного спортивного события 2026 года в стране, одного из отборочных этапов для формирования национальной сборной на летние Олимпийские игры 2028 года.

Соревнования с участием сильнейших атлетов страны пройдут с августа по октябрь в семи регионах России, в том числе в Самарской области.

Наш регион примет соревнования по трем видам спорта: соревнования по гандболу среди мужчин и женщин будут проходить с 4 по 26 августа в Тольятти в УСК "Олимп", соревнования по парусному спорту в девяти олимпийских классах яхт состоятся с 7 по 14 августа в Тольятти на базе яхт-клуба "Дружба", а турнир по пляжному волейболу среди мужских и женских команд пройдет со 2 по 7 сентября в Самаре на пляже набережной Волги.

В ходе беседы, которая состоялась в пресс-центре официального информационного партнера Спартакиады народов России — медиаагентства "Самара 450", министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская объяснила, почему региону доверено проведение соревнований именно по этим видам спорта.

"Для начала напомню, что Спартакиада — это очень серьезное мероприятие, которое проводится по поручению президента Владимира Владимировича Путина, и в этом году ей возвращено историческое название — Спартакиада народов России. Наш регион не случайно выбран для проведения этих трех дисциплин. Гандбол — это победные традиции нашей "Лады", ее вклад в победу женской сборной России на Олимпиаде 2016 года. В Тольятти мы ежегодно проводим всероссийские старты, воспитанники спортивной школы выигрывают первенства по гандболу и недавно стали победителями Спартакиады учащихся. У нас огромный опыт в парусном спорте, и прекрасная акватория Жигулевского моря уже была местом всероссийских и международных стартов. А наша бесконечная самарская набережная Волги с замечательными пляжами и спортивными площадками идеально подходит для пляжного волейбола. Все это в совокупности позволило нам заявиться на проведение Спартакиады в Тольятти и Самаре", — отметила министр спорта.

В Тольятти соревнования стартуют уже на следующей неделе. В универсальном спортивном комплексе "Олимп" на Приморском бульваре, 49, начнется мужской гандбольный турнир. В первый игровой день, 5 августа, состоятся шесть матчей: Московская область — Саратовская область, Москва — Челябинская область, Санкт-Петербург — Волгоградская область, Пермский край — Республика Татарстан, Ставропольский край — Краснодарский край, Астраханская область — Омская область.

"Мужской гандбол — это что-то новое для наших болельщиков, думаю, зрители с удовольствием придут на игры, — отметила президент гандбольного клуба "Лада", олимпийская чемпионка Ирина Близнова. — Фаворитами здесь будут команды Москвы, города Чехов Московской области и сборная Пермского края, но, думаю, и другие смогут посоперничать с ними. Особенность Спартакиады в том, что в этом турнире, как у мужчин, так и у женщин, не будут выступать легионеры наших клубов, в частности, игроки из Беларуси. На их позициях получат шанс проявить себя юниоры, которые еще не играют в Суперлиге. Это будет очень интересно!"

Площадкой для соревнований по парусному спорту станет тольяттинский яхт-клуб "Остров сокровищ" на Лесопарковом шоссе, 51. Первые гонки запланированы на 8 августа. Но, так как проведение регаты напрямую зависит от силы ветра, расписание еще может поменяться. Об этом рассказал президент областной Федерации парусного спорта Александр Гришняков:

"Глубины Куйбышевского водохранилища и различные направления ветров позволяют нам выставлять различные дистанции. На Спартакиаде предусмотрены четыре дистанции для разных классов яхт. Одна из них будет напротив набережной Нового города, чтобы горожане смогли наблюдать за соревнованиями. Мы ждем высоких результатов в том числе от наших спортсменов. Сильные экипажи у нас выступят в классе "Накра-17" — скоростной катамаран: Максим Семенов — Елизавета Шутова, Олеся Жукова — Даниил Реутов. Софья и Екатерина Афанасьевы могут попасть в тройку в классе "Лазер-радиал". Достаточно сильные спортсмены у нас и в скоростном классе 49. Родные "стены", надеюсь, нам помогут. Будет ветер — будут хорошие гонки".

В Самару Спартакиада народов России придет в сентябре: 3 сентября в столице региона начнутся матчи по пляжному волейболу. Участие примут 24 команды из двух человек среди мужчин и 24 среди женщин. Отборочные встречи состоятся на обычных площадках для пляжного волейбола, а финалы будут сыграны на специально собранном стадионе. К его сооружению, по словам Лидии Рогожинской, приступят в конце августа.

"Предварительные игры волейболистов смогут свободно посмотреть все отдыхающие на пляже и посетители самарской набережной, а вот на финалы пляжного волейбола и гандбола зрителям нужно будет забронировать входные билеты. Они будут бесплатными. Информацию о запуске программы "Зритель" обязательно опубликуем в соцсетях", — поделилась Лидия Рогожинская.

Министр спорта также озвучила данные по волонтерской программе — будет набрано около 60 добровольных помощников, напомнила представителям средств массовой информации о необходимости получения аккредитации для работы на Спартакиаде — формы можно заполнить на официальном сайте соревнований, а также рассказала о мерах поддержки, которые регион выделит для победителей и призеров.

"Наши спортсмены будут представлены не только в соревнованиях по гандболу, парусному спорту и пляжному волейболу, но и в большинстве других видов: велоспорт, легкая атлетика, прыжки на батуте, фехтование, плавание, современное пятиборье, гребля на байдарках и каноэ, тхэквондо и другие. По инициативе губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева в 2024 году были введены новые меры поддержки, одна из которых — поощрение спортсменов и тренеров региона по результатам Спартакиад. Предусмотрен достаточно серьезный объем средств. Победители, призеры и их тренеры получат денежные вознаграждения в зависимости от занятого места. Надеюсь, что это будет еще одним стимулом для наших спортсменов, наравне с возможностью попасть в олимпийскую сборную России", — заключила Лидия Рогожинская.