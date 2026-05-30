Диана Шнайдер вышла в 1/8 финала "Ролан Гаррос"

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Франции — 2026, сообщает championat.com. В третьем круге она обыграла украинку Александру Олейникову со счетом 6:5, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. В ее рамках Шнайдер ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Олейниковой один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Диана Шнайдер впервые в карьере вышла в 1/8 финала "Ролан Гаррос". За выход в четвертьфинал соревнований она поспорит с победительницей матча Виктория Мбоко — Мэдисон Киз.