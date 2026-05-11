Диана Шнайдер проиграла в третьем круге "тысячника" в Риме

Уроженка Жигулевска Диана Шнайдер в третьем круге "тысячника" в Риме уступила японке Наоми Осаке, пишет championat.com.

Встреча соперниц продолжалась 56 минут и завершилась со счетом 1:6, 2:6.

По ходу матча Осака сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. Шнайдер ни разу не подала навылет, сделала две двойные ошибки и смогла реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.

Действующей победительницей турнира в Риме является итальянка Жасмин Паолини, занимающая в мировом рейтинге восьмое место и ранее проигравшая в третьем круге бельгийке Элисе Мертенс.