Диана Шнайдер и Линда Носкова проиграли в парном турнире в Майами

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер и представительница Чехии Линда Носкова проиграли Габриэле Дабровски (Канада) и Луизе Стефани (Бразилия) в стартовом матче "тысячника" в Майами в парном разряде, сообщает championat.com. Встреча продлилась 1 час 2 минуты и завершилась со счетом 3:6, 1:6.

По ходу матча Носкова и Шнайдер не сделали ни одного эйса, допустили шесть двойных ошибок и реализовали единственный заработанный брейк-пойнт. Дабровски/Стефани подали навылет дважды, допустили две двойные ошибки и смогли реализовать 5 брейк-пойнтов из 13.