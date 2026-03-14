Гандбольная "Лада" оказалась сильнее "Звезды"

В первом матче четвертьфинала плей-офф "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2025/26" в Тольятти "Лада" обыграла "Звезду" из Звенигорода — 34:30 (15:12), сообщает пресс-служба волжанок.
"Лада" (Тольятти) — "Звезда" (Звенигород) — 34:30 (15:12). Тольятти. УСК "Олимп". Семиметровые: 5/3-8/6. Штраф: 10-10 мин. Судьи: Д. Бакарин, И. Бакарин (оба — Москва).
"Лада": Кунцевич (14/40=35%), Каюмова (0/3=0%); Жилинскайте — 3 (4 мин.), Матюхина — 4, Филина, А. Осипова — 6/3, Терлецкая — 3, Шмонина — 3 (2 мин.), Мишурина, Семайкина — 1 (4 мин.), Островская — 4, Беспалова — 4, Рахмаева — 1, Милова — 3, Кожокарь — 2, Марьевская (дисквалификация).
"Звезда": Долгих (14/43=32%), Тиханова (0/4=0%); Н. Осипова, Пензева — 2, Егорова — 5/1 (2 мин.), Кандакова — 1, Обуховская, Крылова — 2, Герасимова — 2, Бельчикова (6 мин.+дисквалификация), Безбабных — 2, Закордонская — 3, Триобчук, Дьяченко — 2, Миленина — 2 (2 мин.), Вертушкова — 9/5.
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!