Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли в полуфинал парного "тысячника" в Мадриде

МАДРИД. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер и ее соотечественница Мирра Андреева вышли в полуфинал "тысячника" в Мадриде в парном разряде после победы над Эллен Перес (Австралия) и Деми Схурс (Нидерланды), сообщает championat.com. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 11 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:3.

По ходу матча Андреева/Шнайдер сделали один эйс, допустили три двойные ошибки, а также сумели реализовать четыре брейк-пойнта из семи. Перес/Схурс ни разу не подали навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт из двух заработанных.

В полуфинале Мирра и Диана сразятся с Лаурой Зигемунд и Верой Звонаревой.

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

