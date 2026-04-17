В четверг, 16 апреля, в первом матче полуфинала плей-офф "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2025/26" в Москве гандбольная "Лада" проиграла ЦСКА — 27:34 (14:20), сообщает пресс-служба автозаводчанок.
Главным камнем преткновения для "Лады" стала Полина Маркина. Голкипер ЦСКА и сборной России меньше чем за три дебютные минуты совершила три блестящих "спасения", а после первой трети тайма, когда счет был уже 10:3 в пользу красно-синих, на балансе 99-го номера столичного клуба значились 66% отраженных бросков. В атаке же москвички забивали без серьезного сопротивления, как в результате контрвыпадов, так и с дальней дистанции в позиционном нападении.
Дарью Семину, сменившую по ходу встречи белорусскую стражницу тольяттинок, размочили первым же броском, но на 13-й минуте она наконец-то выручила "Ладу". Правда, для нее тот эпизод стал единственным успешным за весь матч. Однако после этого существенная разница соперниц в классе перестала ощущаться. "Лада" заиграла в свою силу и вплоть до самого антракта отвечала оппоненткам голом на гол. Впрочем, игра снова встала на первоначальные рельсы сразу после перерыва. Менее двух с половиной минут с начала второй половины понадобились ЦСКА, чтобы трижды безответно поставить защиту волжанок в тупик (23:14).
На 39-й минуте Кунцевич в первый раз после антракта отвела угрозу от тольяттинских ворот. Однако следом перевес ЦСКА стал и вовсе двузначным (27:17). После очередного тайм-аута "Лада" снова встрепенулась. Голкипер отражала бросок за броском и отдельные атакующие схемы, в которые эффектнее других вписались Полина Мусина с Викторией Матюхиной, стали эпизодически волжанкам удаваться. Разрыв в счете начал сокращаться и на последней минуте в ворота хозяек площадки влетели два безответных мяча. Однако исход матча остался не в пользу "Лады".
Теперь серия перебирается в Тольятти. Второй и третий поединки состоятся на площадке УСК "Олимп" 24 и 26 апреля.
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!