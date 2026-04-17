В четверг, 16 апреля, в первом матче полуфинала плей-офф "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2025/26" в Москве гандбольная "Лада" проиграла ЦСКА — 27:34 (14:20), сообщает пресс-служба автозаводчанок.

Главным камнем преткновения для "Лады" стала Полина Маркина. Голкипер ЦСКА и сборной России меньше чем за три дебютные минуты совершила три блестящих "спасения", а после первой трети тайма, когда счет был уже 10:3 в пользу красно-синих, на балансе 99-го номера столичного клуба значились 66% отраженных бросков. В атаке же москвички забивали без серьезного сопротивления, как в результате контрвыпадов, так и с дальней дистанции в позиционном нападении.

Дарью Семину, сменившую по ходу встречи белорусскую стражницу тольяттинок, размочили первым же броском, но на 13-й минуте она наконец-то выручила "Ладу". Правда, для нее тот эпизод стал единственным успешным за весь матч. Однако после этого существенная разница соперниц в классе перестала ощущаться. "Лада" заиграла в свою силу и вплоть до самого антракта отвечала оппоненткам голом на гол. Впрочем, игра снова встала на первоначальные рельсы сразу после перерыва. Менее двух с половиной минут с начала второй половины понадобились ЦСКА, чтобы трижды безответно поставить защиту волжанок в тупик (23:14).

На 39-й минуте Кунцевич в первый раз после антракта отвела угрозу от тольяттинских ворот. Однако следом перевес ЦСКА стал и вовсе двузначным (27:17). После очередного тайм-аута "Лада" снова встрепенулась. Голкипер отражала бросок за броском и отдельные атакующие схемы, в которые эффектнее других вписались Полина Мусина с Викторией Матюхиной, стали эпизодически волжанкам удаваться. Разрыв в счете начал сокращаться и на последней минуте в ворота хозяек площадки влетели два безответных мяча. Однако исход матча остался не в пользу "Лады".

Теперь серия перебирается в Тольятти. Второй и третий поединки состоятся на площадке УСК "Олимп" 24 и 26 апреля.