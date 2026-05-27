Гандбольная "Лада" проиграла "Астраханочке" серию за "бронзу" чемпионата России

В четвертом матче за 3-4 места плей-офф "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2025/26" в Тольятти "Лада" потерпела поражение от "Астраханочки" из Астрахани — 19:29 (8:18), сообщает пресс-служба автозаводчанок. Тольяттинки проиграли со счетом 1-3 серию за бронзовые медали и став по итогам сезона четвертыми.
"Лада" (Тольятти) — "Астраханочка" (Астрахань) — 19:29 (8:18). Тольятти. УСК "Олимп". Семиметровые: 5/3-4/2. Штраф: 6-4 мин. Судьи: А. Герасимова, Д. Герасимова (обе — Волгоград).
"Лада": Кунцевич (13/39=33%), Семина (3/6=50%); Жилинскайте — 1, Матюхина — 1, Филина, Осипова — 4/3, Терлецкая, Шмонина — 3, Мишурина, Семайкина — 3, Островская (2 мин.), Беспалова — 3, Рахмаева (2 мин.), Милова — 1, Марьевская — 2 (2 мин.), Минеева — 1.
"Астраханочка": Дегтярева (0/8=0%), Якупова (8/19=42%); Юрьева — 1 (2 мин.), Климанцева — 3/1, Бессалая — 4, Ильина, Шаркова — 4, Кайнарова — 2, Шаповалова, Романенко — 1 (2 мин.), Сотникова — 2, Дудкина — 1, Дудина — 4, Турусина — 1/1, Нефедова — 2, Корнеева — 4.
