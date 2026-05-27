16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Гандбольная "Лада" проиграла "Астраханочке" серию за "бронзу" чемпионата России Диана Шнайдер вышла во второй круг "Ролан Гаррос" Гандбольная "Лада" вновь проиграла "Астраханочке" Гандбольная "Лада" проиграла "Астраханочке" Диана Шнайдер и Мирра Андреева выиграли "тысячник" в Риме в парном разряде

Олимпийские Спорт

Гандбольная "Лада" проиграла "Астраханочке" серию за "бронзу" чемпионата России

ТОЛЬЯТТИ. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четвертом матче за 3-4 места плей-офф "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2025/26" в Тольятти "Лада" потерпела поражение от "Астраханочки" из Астрахани — 19:29 (8:18), сообщает пресс-служба автозаводчанок. Тольяттинки проиграли со счетом 1-3 серию за бронзовые медали и став по итогам сезона четвертыми.

Фото: "Лада" ГК

"Лада" (Тольятти) — "Астраханочка" (Астрахань) — 19:29 (8:18). Тольятти. УСК "Олимп". Семиметровые: 5/3-4/2. Штраф: 6-4 мин. Судьи: А. Герасимова, Д. Герасимова (обе — Волгоград).

"Лада": Кунцевич (13/39=33%), Семина (3/6=50%); Жилинскайте — 1, Матюхина — 1, Филина, Осипова — 4/3, Терлецкая, Шмонина — 3, Мишурина, Семайкина — 3, Островская (2 мин.), Беспалова — 3, Рахмаева (2 мин.), Милова — 1, Марьевская — 2 (2 мин.), Минеева — 1.

"Астраханочка": Дегтярева (0/8=0%), Якупова (8/19=42%); Юрьева — 1 (2 мин.), Климанцева — 3/1, Бессалая — 4, Ильина, Шаркова — 4, Кайнарова — 2, Шаповалова, Романенко — 1 (2 мин.), Сотникова — 2, Дудкина — 1, Дудина — 4, Турусина — 1/1, Нефедова — 2, Корнеева — 4.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Воробьев 19 июля 2021 05:10 Дарья Касаткина отказалась от участия в Олимпиаде в одиночном разряде

А что она там могла поймать? НеуДачница.

Pэн Иванов 16 декабря 2017 08:58 В Тольятти состоятся VII всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы"

Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

Franki Tignes 12 декабря 2017 05:19 В Самаре будет построен крытый каток для конькобежного спорта

И где это всё?????!!?????

Антон Овчинников 04 декабря 2014 08:09 В губернии появилась областная Федерация керлинга

детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

Michael Fedorov 15 октября 2014 09:41 Самарский ходок Юрий Андронов попался на допинге

Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!

Фото на сайте

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31