Жительницу Самары обманул лже-энергетик и выманил 900 тыс. рублей

Жительница Самары потеряла 900 тысяч рублей из‑за обмана мошенников, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В апреле женщине позвонил неизвестный под видом сотрудника крупной энергетической компании. Под предлогом выгодных инвестиций в акции он убедил ее пойти на оформление кредитов на себя и супруга, а недостающую сумму занять у знакомых. Собрав в общей сложности 900 тысяч рублей, потерпевшая перевела деньги на счета, продиктованные злоумышленником. Только после того, как собеседник перестал выходить на связь, она поняла, что попалась на уловки мошенников.