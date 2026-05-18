Пенсионерка из Тольятти потеряла крупную сумму на "выгодных инвестициях"

В Тольятти 68-летняя женщина лишилась более 2 млн руб. из-за мошенников, информирует пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Женщина нашла в мессенджере объявление об инвестициях с высокой доходностью и вступила в переписку с аферистом, выдававшим себя за сотрудника инвестиционной компании. Доверившись злоумышленнику, под предлогом выгодного вложения женщина оформила кредит на сумму свыше 2 млн руб. и перечислила деньги на указанный счет.

После перевода связь с аферистом прервалась, обещанные выплаты не поступили. Осознав произошедшее, гражданка обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.