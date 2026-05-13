В Ставропольском районе поймали пассажира такси с крупной партией "синтетики"

В Ставропольском районе сотрудники ГАИ задержали подозреваемого в незаконном приобретении, перевозке и хранении наркотиков, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В начале мая сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов такси под управлением тольяттинца.
Во время административной процедуры полицейские спросили водителя и пассажира о наличии у них запрещенных веществ. Мужчины ответили отрицательно, но поведение пассажира вызвало подозрение у сотрудников Госавтоинспекции, так как он заметно нервничал и неохотно отвечал на вопросы.
При досмотре у мужчины изъяли сверток с 21 граммами синтетического наркотика, что относится к крупному размеру. Со слов 38-летнего пассажира, запрещенные вещества он приобрел у анонимного продавца в интернете и хранил для личного употребления.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом. Расследование продолжается.
