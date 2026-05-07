Самарец, согласившийся фиктивно стать директором ООО, предстанет перед судом

Водитель из Самары предстанет перед судом за незаконное предоставление документов для регистрации юридического лица, передает ГУ МВД по Самарской области.

Следователи Промышленного района Самары завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летнего самарца. Он обвиняется по статье "Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица".

В 2025 году ранее не судимый мужчина, работающий водителем, согласился на предложение случайного знакомого о незаконном заработке и передал за 15 тыс. рублей свой паспорт для оформления документов.

В результате в Единый государственный реестр юридических лиц внесли сведения о мужчине как директоре ООО, расположенного на территории Красноярского района Самарской области. При этом фактическое управление компанией он не осуществлял.

Злоумышленник полностью признал вину в совершении противоправного деяния. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.