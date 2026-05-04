В Тольятти суд рассмотрит дело о многомиллионном налоговом уклонении

Следственное управление СК РФ по Самарской области завершило расследование уголовного дела в отношении генерального директора транспортной компании из Тольятти. Как сообщает пресс-служба ведомства, руководителя обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и неправомерном обороте средств платежей.

В период с 2019 по 2022 год, по данным следствия, обвиняемый изготовил фиктивные документы первичного учета, которые послужили основанием для внесения недостоверных сведений в налоговые декларации, а используя подложные данные, он умышленно занизил налогооблагаемую базу.

В результате противоправных действий бюджету РФ причинен ущерб на сумму более 59 млн рублей — именно столько налогов не было уплачено в казну.

Уголовное дело направлено в суд. Суд по ходатайству следствия наложил арест на имущество обвиняемого, что позволит компенсировать нанесенный бюджету ущерб в случае вынесения обвинительного приговора.