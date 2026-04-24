В Самаре задержали парня, который хотел перебросить в колонию мобильники и бутылки со спиртом

Сотрудники УФСИН РФ по Самарской области с коллегами из оперативного отдела ИК-6 пресекли попытку незаконной доставки запрещенных предметов на территорию колонии, передает пресс-служба УФСИН.

Возле ИК задержали 27-летнего парня, у которого при досмотре нашли два свертка. В них находились 4 сотовых телефона и две пластиковые бутылки по 0,5 литра со спиртосодержащей жидкостью.

В отношении задержанного составили административный протокол.