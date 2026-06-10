В Самаре пожилую женщину мошенники лишили 200 тыс. рублей, пообещав заменить домофон

В Самаре в полицию обратилась 60-летняя местная жительница, которая сообщила, что в одном из мессенджеров ей написали сообщение о необходимости замены домофонов и для подтверждения заявки необходимо сказать код из СМС, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Далее гражданке поступило сообщение от "Госуслуг" в котором ей сообщили, что она передала код мошенникам. Затем ей позвонили и представились сотрудником Росфинмониторинга, который переадресовал звонок сотрудникам правоохранительных органов. Они убедили женщину, что на нее оформлена доверенность и ей необходимо перевести денежные средства на "безопасный счет". Местная жительница обналичила более 200 тысяч рублей, после чего в одном из банкоматов города перевела деньги посредством электронного платежа. Спустя непродолжительное время, поняв, что она стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках