В Самаре пожилую женщину мошенники лишили 200 тыс. рублей, пообещав заменить домофон

В Самаре в полицию обратилась 60-летняя местная жительница, которая сообщила, что в одном из мессенджеров ей написали сообщение о необходимости замены домофонов и для подтверждения заявки необходимо сказать код из СМС, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Далее гражданке поступило сообщение от "Госуслуг" в котором ей сообщили, что она передала код мошенникам. Затем ей позвонили и представились сотрудником Росфинмониторинга, который переадресовал звонок сотрудникам правоохранительных органов. Они убедили женщину, что на нее оформлена доверенность и ей необходимо перевести денежные средства на "безопасный счет". Местная жительница обналичила более 200 тысяч рублей, после чего в одном из банкоматов города перевела деньги посредством электронного платежа. Спустя непродолжительное время, поняв, что она стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.